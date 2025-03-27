Популярный алкогольный напиток может повысить риск рака: о чем идет речь

Согласно новому исследованию, ваш любимый алкогольный напиток – вино – может повысить общий риск рака.

Видео дня

Исследователи тщательно изучили результаты более 40 исследований, которые прорабатывали риски и преимущества красного и белого вина, в частности, как оно влияет на риск рака. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

Так, ученые обнаружили, что расхваленные противораковые свойства красного вина на самом деле не перекрывают тот риск, который создает алкогольный напиток, в зависимости от того, сколько вы пьете.

"Каждые дополнительные 10 (граммов) предполагаемого этанола (например, примерно один стакан) красного вина в день были связаны с увеличением общего риска рака на 5%", - отметили ученые.

В заключение исследователи определили, что в дискуссии о том, какое вино полезнее, оба вина имели подобный риск рака. Единственное отличие, которое они видели, заключалось в том, что белое вино повышало риск рака кожи.

Исследователи обнародовали заявление, в котором утверждали: "Наши результаты дали важное сообщение для общественного здравоохранения о том, что употребление красного вина может быть не лучше, чем употребление белого вина с точки зрения риска рака".

Несмотря на то, что красное вино часто рекламируют из-за высокого содержания полифенолов и ресвератрола, идентифицированных как противораковые соединения, оказывается, что содержание алкоголя в нем может свести на нет эти преимущества из-за известного повышения риска рака из-за алкоголя.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, какие два симптома после пробуждения утром могут сигнализировать о раке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.