Постоянная тьма и опасность: путешественник назвал 'самое удивительное место в мире'

Британец и путешественник Фил Карр поделился опытом пребывания в Лонгьере, Шпицберген, назвав его "самым удивительным местом на Земле". Это поселение расположено на норвежском архипелаге в Северном Ледовитом океане, всего в нескольких милях от Северного полюса.

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Его удаленность, экстремальные погодные условия и строгие правила безопасности произвели неизгладимое впечатление на Карра. По словам путешественника, эта поездка оставила у него неоднозначные эмоции – от восторга к ощущению постоянной опасности.

Удаленность и экстремальные условия

Фил Карр описал Лоонгйир как место с экстремальными условиями, где жизнь становится настоящим вызовом. Во время своего визита он летом наслаждался постоянным дневным светом и температурой около шести градусов по Цельсию. Однако зимой поселение погружается в полную тьму, что в сочетании с полярным холодом создает очень суровые условия для жизни.

Особенности безопасности: угроза от белых медведей

Карр рассказал, что сразу по прибытии его проинформировали о необходимости быть готовым к встрече с белыми медведями. Выходя за пределы безопасной зоны, путешественники обязаны иметь оружие или сопровождение вооруженного человека. Белых медведей на острове больше, чем местных жителей, и встреча с ними может оказаться смертельно опасной.

Аттракции для туристов

Среди интересных мест, посетивших Фил, был Музей экспедиций на Северный полюс и уникальный ресторан с местной кухней. Особенно его поразило Глобальное хранилище семян, которое называют "Магазином судного дня". В специальных туннелях здесь хранятся семена всех важных культур мира, которые могут стать необходимостью в случае глобальной катастрофы.

Особый статус Шпицбергена

Хотя архипелаг принадлежит Норвегии, для въезда сюда виза не нужна, что, по мнению Карра, делает его чем-то похожим на международные воды. Он отметил, что Норвегия осуществляет наблюдение за островом, защищает его дикую природу, поддерживает мир и контролирует природные ресурсы.

Советы по безопасности

Карр также поделился советами для туристов, планирующих посетить Лоонгйир. На острове можно заниматься разными активностями – от прогулок на лодках и трекинга до катания на снегоходах. Однако он предостерег от необдуманных действий, поскольку даже небольшое заблуждение может привести к серьезным проблемам.

Очаровательные места для отдыха

В заключение Фил увлекался разнообразными пабами и ресторанами Лоонгйира. Он объяснил, что атмосфера здесь уникальна благодаря сочетанию туристов, местных жителей, ученых и исследователей. Несмотря на холод, на острове есть места для кемпинга, хостелы и гостиницы, где можно переночевать за 230 фунтов стерлингов.

Удивительное место для самых отважных

Лоонгйир также может похвастаться другими удобствами, такими как школы, торговый центр без налогов и даже горнолыжный склон. Фил Карр советует посещать поселения только тем, кто готов к его суровым условиям. По его мнению, такие путешествия следует совершать только с единомышленниками, ведь ощущение изоляции может быть слишком сильным для неподготовленных.

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