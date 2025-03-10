Проще, чем борщ: сытное и очень вкусное азу по-татарски с мясом и солеными огурцами для ужина
Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для сытного ужина, идеальным вариантом будет вкусное азу по-татарски. Для приготовления блюда вам понадобится минимум продуктов, главным будут – картофель, морковь, мясо, соленые огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного азу по-татарски с солеными огурцами, овощами и томатным пюре.
Ингредиенты:
- мясо 400 г
- картофель 800 г
- лук 2 шт
- морковь 1 шт
- соленые огурцы 5 шт
- горький перец
- томатное пюре 150 г
- вода 450 мл
Способ приготовления:
1. Нарезаем тонко мясо, обжариваем на сильном огне до золотистой корочки, добавляем нарезанный лук и морковь, жарим еще 5 минут, затем всыпаем специи и томатную пасту, перемешиваем и вливаем воду, тушим под крышкой 15 минут.
2. Параллельно обжариваем картофель нарезанный кубиком на сильном огне до золотистой корочки и всыпаем в мясо, тушим еще 10 минут.
3. Добавляем нарезанный огурец и горький перчик, накрываем крышкой и выключаем огонь. Через 10 минут можно есть.
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