УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Проще, чем борщ: сытное и очень вкусное азу по-татарски с мясом и солеными огурцами для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
72
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для сытного ужина, идеальным вариантом будет вкусное азу по-татарски. Для приготовления блюда вам понадобится минимум продуктов, главным будут – картофель, морковь, мясо, соленые огурцы.

Видео дня
Сытное азу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного азу по-татарски с солеными огурцами, овощами и томатным пюре. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • мясо 400 г
  • картофель 800 г
  • лук 2 шт
  • морковь 1 шт
  • соленые огурцы 5 шт
  • горький перец
  • томатное пюре 150 г
  • вода 450 мл

Способ приготовления:

1. Нарезаем тонко мясо, обжариваем на сильном огне до золотистой корочки, добавляем нарезанный лук и морковь, жарим еще 5 минут, затем всыпаем специи и томатную пасту, перемешиваем и вливаем воду, тушим под крышкой 15 минут.

Мясо с овощами

2. Параллельно обжариваем картофель нарезанный кубиком на сильном огне до золотистой корочки и всыпаем в мясо, тушим еще 10 минут.

Картофель для блюда

3. Добавляем нарезанный огурец и горький перчик, накрываем крышкой и выключаем огонь. Через 10 минут можно есть.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: