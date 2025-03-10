Проще, чем борщ: сытное и очень вкусное азу по-татарски с мясом и солеными огурцами для ужина

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для сытного ужина, идеальным вариантом будет вкусное азу по-татарски. Для приготовления блюда вам понадобится минимум продуктов, главным будут – картофель, морковь, мясо, соленые огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного азу по-татарски с солеными огурцами, овощами и томатным пюре.

Ингредиенты:

мясо 400 г

картофель 800 г

лук 2 шт

морковь 1 шт

соленые огурцы 5 шт

горький перец

томатное пюре 150 г

вода 450 мл

Способ приготовления:

1. Нарезаем тонко мясо, обжариваем на сильном огне до золотистой корочки, добавляем нарезанный лук и морковь, жарим еще 5 минут, затем всыпаем специи и томатную пасту, перемешиваем и вливаем воду, тушим под крышкой 15 минут.

2. Параллельно обжариваем картофель нарезанный кубиком на сильном огне до золотистой корочки и всыпаем в мясо, тушим еще 10 минут.

3. Добавляем нарезанный огурец и горький перчик, накрываем крышкой и выключаем огонь. Через 10 минут можно есть.

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