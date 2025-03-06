Простой и элегантный: назван идеальный маникюр для весны

Когда наступает весна и приходит первое тепло, нам всем хочется более легких и воздушных образов. Причем как в одежде и макияже, так и в маникюре.

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Впрочем, самый трендовый маникюр весны 2025 – это не светлые ногти пастельных тонов, не жизнерадостные яркие цвета и даже не "мыльные ногти", которые были на пике в последние недели. Сейчас популярность приобретает лакричный френч, автором которого считается Джули Кандалек. Издание Who What Wear рассказало о нем подробнее.

Что такое лакричный французский маникюр

Этот трендовый арт – это, по сути, обычный френч, но выполненный с акцентом на блеск покрытия (как лакричная конфета) и не со светлым, а с черным кончиком. Темный оттенок выглядит потрясающе на фоне нюдового или белого основания, утверждает Кандалек. "Как и маленькое черное платье, он имеет хороший вид на всех и подходит ко всему", – добавляет она.

При этом рискнуть попробовать лакричный френч решаются даже противники использования черного лака в маникюре. Потому что он предлагает лишь тонкую полоску темного цвета на кончике ногтя. Лакричный маникюр уже успели испытать певицы Рэй, Кейлани и Карди Би, похваставшиеся разными его вариациями на красной дорожке церемонии "Грэмми" 2025 года.

Тренд или антитренд

Но является ли черный лак для ногтей наиболее актуальным выбором для весны? На самом деле нет, но именно это делает его таким шикарным. Сама Кендалек называет его антитрендом, но он помогает выделиться на фоне более популярных пастельных тонов. Наверное, нет лучшего способа заявить о себе через маникюр, чем с помощью темного оттенка.

"Я думаю, что он останется в тренде в течение сезона. Он подходит ко всему и является отличным основанием для нейл-арта практически любой цветовой гаммы", – убеждает Кендалек. Это означает, что вы можете нанести сверху масляно-желтый или бледно-голубой оттенок яркого весеннего цвета. Но лакричный френч сам по себе будет всегда выглядеть оригинально.

Важнейший аспект лакричного френча – глянцевый черный лак. Поэтому вам нужно убедиться, что лак выглядит максимально гладким и блестящим.

Как сделать лакричные ногти

Создайте гладкое основание. Независимо от того, какой базовый слой вы выберете, Кандалек советует сделать его идеально гладким – без впадин и выступов. На ногтевой пластине должна отражаться идеальная линия или пятно света. Если она рвется или изгибается, дополнительно отполируйте ноготь

Покрасьте кончики. Используя черный лак по своему выбору, покрасьте им свободные края ногтей, чтобы создать французский маникюр. При этом не торопитесь. И не стесняйтесь использовать смоченную в средстве для снятия лака кисточку, чтобы убрать любые неровные края, когда пигмент высохнет.

Выбирайте верхнее покрытие с умом. Оно должно быть стойким и максимально блестящим. Ноготь должен производить впечатление мокрого, столь глянцевым должна быть его поверхность.

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