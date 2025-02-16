Рай для туристов: на каком из Канарских островов провести отпуск

Лансароте – один из самых живописных островов Канарского архипелага, который расположен в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Необычный ландшафт, сочетание вулканических форм и чистых океанических вод делают этот остров идеальным местом для отдыха мечты.

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В то время как Гран-Канария, Тенерифе или Ла-Пальма переполнены туристами, независимо от погоды и сезона, Лансароте предлагает не менее интересный, насыщенный и бюджетный отдых. Эксперты рассказали, почему стоит посетить этот остров.

Лансароте, известный как "остров вулканов", очаровывает "марсианскими пейзажами". Вулканические извержения, происходившие в XVIII веке, создали уникальную местность с черными, красными и оранжевыми скалами. Самая известная достопримечательность острова – национальный парк Тиманфайя, где можно увидеть действующие геотермальные явления.

Лансароте имеет мягкий климат со среднегодовой температурой около +22 °C. Благодаря этому остров является популярным направлением для туристов в любое время года.

"Туризм был и будет нашим главным сектором. Мы хотим наслаждаться лучшей жизнью на острове, который мы также должны защитить", – отметил аэсторатор Аугусто Феррейра.

Выдающийся испанский архитектор Цезарь Манрике, родившийся на Лансароте, оставил богатое наследие. Его работы гармонично совмещают природу и архитектуру. Он убедил политиков сохранить характерную низкую застройку и "распылить" туризм по всему острову, а не сосредоточивать гостиницы на определенных побережьях.

Он также помог предотвратить чрезмерную застройку береговой линии.

"Манрике был не просто известным художником... и провидцем, который остро ощутил угрозу безудержного развития массового туризма еще в конце 1960-х годов, когда открылся первый отель на острове", – объяснил влияние Манрике, местный житель Джошуа Брэддок.

На острове точно есть, чем заняться. Национальный парк Тиманфайя предлагает прогулки по локациям, напоминающим поверхность Марса. Туристы могут прокатиться на верблюдах или насладиться видом из панорамного ресторана, где еду готовят с помощью тепла вулкана.

Лансароте славится своими пляжами. Самые популярные из них:

Плайя Папагайо – уютная бухта с белым песком и кристально чистой водой.

Фамара – идеальное место для серфинга и кайтсерфинга.

Плайя Бланка – семейный пляж с комфортными условиями.

Лансароте известен уникальными винами, в частности, сортом Malvasia. Виноградники острова расположены в кратерах вулканов, что придает напиткам особый вкус.

Лансароте – настоящий рай для любителей спорта. Здесь популярны пешеходные маршруты, велопутешествия, дайвинг и серфинг.

Местная кухня совмещает испанские традиции с африканским влиянием. Среди обязательных к дегустации блюд:

папас арругадас – маленький картофель, отваренный в соленой воде и поданный с соусом мохо;

морепродукты: свежая рыба, кальмары и осьминоги – основа многих местных блюд;

козьий сыр: традиционный сыр из Лансароте является отличным вкусом к вину.

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