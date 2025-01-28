'Шуба' без сельди: чем заменить основной ингредиент, чтобы салат получился еще вкуснее

Салат "Шуба" – это классика среди блюд, ранее готовившихся к любому праздничному столу. Однако времена меняются, а вместе с ними меняются и гастрономические предпочтения. Поэтому иногда очень хочется почувствовать вкус хорошо знакомого блюда, но приготовленного на новый лад.

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Как приготовить салат "Шуба", не используя селедку, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она утверждает, что заменив только ее, салат может стать еще вкуснее.

Ингредиенты

Картофель отварной – 3-4 шт.

Морковь отварная – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Лосось с\с – 400 гр.

Свекла – 1-2 шт.

Майонез – 250 гр.

Яйца – 5 шт.

Ингредиенты для маринования лука

Уксус – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Первый слой: натираем картофель на большой терке. Смазываем майонезом.

2. Второй слой: нарезаем лосось тонкими кусочками. Выкладываем на картофель.

3. Третий слой: маринованный лук. Мелко режем лук, добавляем уксус, сахар и растительное масло. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Кладем лук на лосось и смазываем майонезом.

4. Четвертый пласт: на мелкой терке натираем яйца, смазываем майонезом и сверху натираем морковь на большой терке, тоже смазываем майонезом.

5. Пятый слой: натираем свеклу на большой терке. Смазываем майонезом и посыпаем мелко натертыми яйцами. Оставляем проспроситься на 3-4 часа в холодильнике.

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