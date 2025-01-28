"Шуба" без сельди: чем заменить основной ингредиент, чтобы салат получился еще вкуснее
Салат "Шуба" – это классика среди блюд, ранее готовившихся к любому праздничному столу. Однако времена меняются, а вместе с ними меняются и гастрономические предпочтения. Поэтому иногда очень хочется почувствовать вкус хорошо знакомого блюда, но приготовленного на новый лад.
Как приготовить салат "Шуба", не используя селедку, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она утверждает, что заменив только ее, салат может стать еще вкуснее.
Ингредиенты
- Картофель отварной – 3-4 шт.
- Морковь отварная – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лосось с\с – 400 гр.
- Свекла – 1-2 шт.
- Майонез – 250 гр.
- Яйца – 5 шт.
Ингредиенты для маринования лука
- Уксус – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Первый слой: натираем картофель на большой терке. Смазываем майонезом.
2. Второй слой: нарезаем лосось тонкими кусочками. Выкладываем на картофель.
3. Третий слой: маринованный лук. Мелко режем лук, добавляем уксус, сахар и растительное масло. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Кладем лук на лосось и смазываем майонезом.
4. Четвертый пласт: на мелкой терке натираем яйца, смазываем майонезом и сверху натираем морковь на большой терке, тоже смазываем майонезом.
5. Пятый слой: натираем свеклу на большой терке. Смазываем майонезом и посыпаем мелко натертыми яйцами. Оставляем проспроситься на 3-4 часа в холодильнике.
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