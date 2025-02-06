Сколь раз нужно промывать разные виды риса перед варкой: советы от кулинаров

Рис – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов, а также ризотто, пудингов. Очень важно перед приготовлением правильно подготовить рис.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, сколько раз нужно промывать разные виды риса перед приготовлением.

Долгозернистый (басмати, жасминовый)

Его нужно промывать 3-4 раза, пока вода не станет почти прозрачной.

Круглозернистый рис

Для каш, суши, плова – промывать 4-5 раз, чтобы удалить лишний крахмал.

Коричневый или дикий рис

Его достаточно 1-2 раза, но его лучше замочить перед варкой. Но, если вода все еще остается мутной после нескольких промываний, можно промыть еще раз, пока она не станет чистой!

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