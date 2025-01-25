Смешной и кровавый в то же время: о чем фильм ужасов 'Обезьяна', снятый по произведению Кинга

Одна из менее известных, но от этого не менее жутких историй Стивена Кинга, "Обезьяна", наконец-то получит свою экранизацию. Одноименный рассказ, опубликованный в 1980 году, рассказывает о братьях, которые находят на чердаке игрушечную обезьяну с цимбалами. Каждый раз, когда обезьяна бьет в цимбалы, кто-то из их близких погибает.

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Фильмы по произведениям Кинга продолжают пользоваться большой популярностью, и "Обезьяна" обещает стать еще одним успешным проектом.

Фильм режиссера Оза Перкинса, судя по трейлерам, будет полон кровавых и напряженных сцен. Трейлеры раскрывают предысторию: братья Хэл и Билл нашли эту игрушку еще в детстве и пытались от нее избавиться, но обезьяна вернулась, заставив их снова объединиться, чтобы остановить зло.

Премьера фильма запланирована на 21 февраля 2025 года. Зимний релиз может свидетельствовать о том, что фильм не позиционируется как летний блокбастер, в отличие от некоторых предыдущих экранизаций Кинга.

Главные роли в фильме исполнят Тео Джеймс, который сыграет братьев-близнецов Хэла и Билла. К актерскому составу также присоединились Элайджа Вуд и Татьяна Маслани, известная по сериалу "Женщина-Халк". Ожидается также камео самого Стивена Кинга.

Сюжет фильма базируется на оригинальном рассказе Кинга. Братья-близнецы находят на чердаке игрушку-обезьяну, которая играет на цимбалах. С каждым звуком цимбал происходит чья-то смерть. Простая, на первый взгляд, завязка раскрывается через сложные взаимоотношения между братьями и элементы сверхъестественного ужаса.

Конфликт между братьями является центральной темой истории. Герой Тео Джеймса, Хэл, должен найти общий язык с Биллом, чтобы противостоять злу, которое несет обезьяна. Эта борьба не только со сверхъестественным, но и с внутренними демонами и семейными проблемами, добавляет глубины сюжету.

Первый тизер-трейлер, выпущенный в августе 2024 года, создал атмосферу напряжения и страха, демонстрируя жуткую обезьяну под искаженную музыку. Второй, более длинный трейлер, показанный в октябре 2024 года, содержал больше кровавых сцен и намеков на ужасные смерти. Оба трейлера подчеркивают уникальный стиль режиссера Оза Перкинса.

Последний трейлер, вышедший в январе 2025 года, подробнее раскрыл сюжет, объяснив, что братья уже сталкивались с этой игрушкой в детстве и пытались ее уничтожить. Возвращение обезьяны заставляет их снова противостоять кошмару.

"Обезьяна" обещает стать еще одной успешной экранизацией творчества Стивена Кинга, сочетая элементы ужаса, драмы и психологического триллера. Премьера фильма ожидается в феврале 2025 года.

Кинокритики успели оценить фильм и определились с отзывами о нем, отмечает CinemaBlend. Обозреватели выделяют два ключевых элемента фильма - его кровавость и юмор.

Критики назвали фильм одним из самых смешных ужасов за всю карьеру Стивена Кинга. Известный обозреватель Эрик Айзенберг отметил, что юмор в ленте играют большую роль наряду с тем, что сцены ужаса невероятно кровавые.

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