Собрала тренды: Кира Найтли показала три модных образа
Актрису Киру Найтли не назовешь большой любительницей эффектных выходов в люди – как правило, она держится вдали от внимания. Однако, если ей нужно появиться на публике, она всегда поражает своими эффектными образами.
Именно сейчас Найтли занята продвижением своего нового сериала "Черные голуби" и стала чаще попадать в объективы фотокамер. И буквально за одну неделю успела продемонстрировать целых три модных образа.
Как пишет издание Who What Wear, будучи во всем настоящим англичанкой, актриса представила в Нью-Йорке три основных тренда одежды и аксессуаров, которые сейчас носят жители городов на ее родине. И действительно, смогла поразить модных критиков.
Деловой стиль + оверсайз
Лондон сочетает в себе развитую уличную культуру с интенсивной деловой жизнью, что сказывается на его стиле. Поэтому здесь так часто можно встретить людей, предпочитающих одежду делового стиля, однако скроенного по лекалам оверсайз. Надев большой просторный блейзер поверх джемпера и юбки, Найтли придала хулиганского духу своему образу. И достигла того, что больше всего ценится у лондонских модников – вида, будто ты не слишком старалась одеться модно перед выходом.
Бордовые сапоги
Лондон в этом сезоне предпочитает объемные сапоги бордового, а не черного цвета. Найтли выбрала очень выразительную модель обуви, соединив их с бархатными шортами длиной до колена. Такую игру с пропорциями и стилем в Лондоне просто обожают.
Брюки-подковы
Этот крой брюк ворвался в этом сезоне на модные подиумы, наделав немало шума. И лондонцы были в восторге. Найтли соединила ультрамодные брюки с длинным жакетом и туфлями-оксфордами, чтобы сделать весь ансамбль не слишком расслабленным.
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