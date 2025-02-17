Сочная курица по-азиатски на сковородке: весь секрет в пикантном соусе
Курица по-азиатски – очень изысканное и пикантное блюдо. При этом готовится из довольно простых продуктов. Для того чтобы мясо было сочным и пикантным, нужно добавить соус на основе оливкового масла и меда.
Идея приготовления сочной курицы по-азиатски опубликована на странице фудблогера Алены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Вам понадобится также кукурузный крахмал.
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г
- соль – 1 чайная кровать
- крахмал кукурузный – 35 г
Способ приготовления:
1. Филе режем и вымешиваем с солью и крахмалом.
2. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Важно, чтобы кусочки свободно лежали на противне и не слипались.
3. Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.
4. Через 10 минут перевернуть и оставить на минут 10.
Ингредиенты для соуса:
- чеснок – 2 зубчика
- мед – 2 ст.л.
- перец чили – 0,5 ч.л.
- рисовый уксус – 1 чайная ложка
- оливковое масло – 1 чайная ложка
- копченая паприка
- имбирь сушеный – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
Способ приготовления соуса:
1. Смешайте все ингредиенты для соуса.
2. Соединить с готовой курицей.
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