Сочная курица по-азиатски на сковородке: весь секрет в пикантном соусе

Курица по-азиатски – очень изысканное и пикантное блюдо. При этом готовится из довольно простых продуктов. Для того чтобы мясо было сочным и пикантным, нужно добавить соус на основе оливкового масла и меда.

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Идея приготовления сочной курицы по-азиатски опубликована на странице фудблогера Алены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Вам понадобится также кукурузный крахмал.

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г

соль – 1 чайная кровать

крахмал кукурузный – 35 г

Способ приготовления:

1. Филе режем и вымешиваем с солью и крахмалом.

2. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Важно, чтобы кусочки свободно лежали на противне и не слипались.

3. Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.

4. Через 10 минут перевернуть и оставить на минут 10.

Ингредиенты для соуса:

чеснок – 2 зубчика

мед – 2 ст.л.

перец чили – 0,5 ч.л.

рисовый уксус – 1 чайная ложка

оливковое масло – 1 чайная ложка

копченая паприка

имбирь сушеный – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

Способ приготовления соуса:

1. Смешайте все ингредиенты для соуса.

2. Соединить с готовой курицей.

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