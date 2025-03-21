Сочная запеченная скумбрия с соусом терияки: рецепт самой вкусной рыбы

Запеченная скумбрия – очень вкусное блюдо, которое можно готовить на обед, ужин и для праздничного стола. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, кулинары советуют готовить ее с вкусным соусом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая будет очень сочной.

Ингредиенты:

Скумбрия 4 шт

Лимон 1 шт

Соус:

Соевый соус 3 ст.л

Соус терияки 3 ст.л

Копченая паприка 1/2 ч.л.

Гранулированный чеснок 1/2 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите, порежьте на куски.

2. Смешайте все для соуса. Вылейте соус на рыбу, перемешайте.

3. Выложите рыбу в форму, добавьте между кусками лимон, и все залейте оставшимся соусом.

4. Запекайте рыбу 45 минут при 180 С. Первых 20 минут под фольгой, остальные 25 без.

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