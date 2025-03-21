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Сочная запеченная скумбрия с соусом терияки: рецепт самой вкусной рыбы

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
333
Сочная запеченная скумбрия с соусом терияки: рецепт самой вкусной рыбы

Запеченная скумбрия – очень вкусное блюдо, которое можно готовить на обед, ужин и для праздничного стола. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, кулинары советуют готовить ее с вкусным соусом. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая будет очень сочной. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия 4 шт
  • Лимон 1 шт

Соус: 

  • Соевый соус 3 ст.л
  • Соус терияки 3 ст.л
  • Копченая паприка 1/2 ч.л.
  • Гранулированный чеснок 1/2 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления: 

1. Рыбу почистите, порежьте на куски.

Свежая скумбрия

2. Смешайте все для соуса. Вылейте соус на рыбу, перемешайте. 

Соус для рыбы

3. Выложите рыбу в форму, добавьте между кусками лимон, и все залейте оставшимся соусом. 

Сколько готовить рыбу

4. Запекайте рыбу 45 минут при 180 С. Первых 20 минут под фольгой, остальные 25 без.

Готовая рыба

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