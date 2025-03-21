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Сочная запеченная скумбрия с соусом терияки: рецепт самой вкусной рыбы
Запеченная скумбрия – очень вкусное блюдо, которое можно готовить на обед, ужин и для праздничного стола. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, кулинары советуют готовить ее с вкусным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая будет очень сочной.
Ингредиенты:
- Скумбрия 4 шт
- Лимон 1 шт
Соус:
- Соевый соус 3 ст.л
- Соус терияки 3 ст.л
- Копченая паприка 1/2 ч.л.
- Гранулированный чеснок 1/2 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите, порежьте на куски.
2. Смешайте все для соуса. Вылейте соус на рыбу, перемешайте.
3. Выложите рыбу в форму, добавьте между кусками лимон, и все залейте оставшимся соусом.
4. Запекайте рыбу 45 минут при 180 С. Первых 20 минут под фольгой, остальные 25 без.
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