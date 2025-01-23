Сочные и вкусные тефтели с томатным соусом: простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Блюдо, которые умеет готовить каждая хозяйка – тефтели, которые можно готовить из разного фарша. А для того, чтобы блюдо было сочным, готовьте блюдо с соусом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тефтелей, с рисом и томатной пастой.

Ингредиенты:

фарш 500 г

рис 150 г

лук 1 шт

яйца 1 шт

соль, приправа к мясу, перец красный острый, паприка сладкая, сухой чеснок

масло для жарки

Для соуса:

сметана 2 ст.л

кетчуп 3 ст.л

мука 1 ст.л

соль 1 ч.л

перец черный

вода 400 мл

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить отварной рис, натертый лук, яйцо, специи и соль.

2. Мокрыми руками сформовать шарики выложить на сковороду, жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

3. Для соуса смешать сметану, кетчуп, муку, соль, перец и воду.

Залить тефтели и тушить под крышкой 15 минут.

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