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Сочные и вкусные тефтели с томатным соусом: простой рецепт сытного блюда для всей семьи
Блюдо, которые умеет готовить каждая хозяйка – тефтели, которые можно готовить из разного фарша. А для того, чтобы блюдо было сочным, готовьте блюдо с соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тефтелей, с рисом и томатной пастой.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- рис 150 г
- лук 1 шт
- яйца 1 шт
- соль, приправа к мясу, перец красный острый, паприка сладкая, сухой чеснок
- масло для жарки
Для соуса:
- сметана 2 ст.л
- кетчуп 3 ст.л
- мука 1 ст.л
- соль 1 ч.л
- перец черный
- вода 400 мл
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить отварной рис, натертый лук, яйцо, специи и соль.
2. Мокрыми руками сформовать шарики выложить на сковороду, жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
3. Для соуса смешать сметану, кетчуп, муку, соль, перец и воду.
Залить тефтели и тушить под крышкой 15 минут.
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