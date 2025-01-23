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Сочные и вкусные тефтели с томатным соусом: простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
600
Сочные и вкусные тефтели с томатным соусом: простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Блюдо, которые умеет готовить каждая хозяйка – тефтели, которые можно готовить из разного фарша. А для того, чтобы блюдо было сочным, готовьте блюдо с соусом.

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Вкусные тефтели

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тефтелей, с рисом и томатной пастой.

Рецепт тефтелей

Ингредиенты:

  • фарш 500 г
  • рис 150 г
  • лук 1 шт
  • яйца 1 шт
  • соль, приправа к мясу, перец красный острый, паприка сладкая, сухой чеснок
  • масло для жарки

Для соуса:

  • сметана 2 ст.л
  • кетчуп 3 ст.л
  • мука 1 ст.л
  • соль 1 ч.л
  • перец черный
  • вода 400 мл

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить отварной рис, натертый лук, яйцо, специи и соль.

Фарш для блюда

2. Мокрыми руками сформовать шарики выложить на сковороду, жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

Приготовление тефтелей

3. Для соуса смешать сметану, кетчуп, муку, соль, перец и воду.

Соус для блюда

Залить тефтели и тушить под крышкой 15 минут.

Готовые тефтели

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