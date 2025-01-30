Суп 'Капрезе' по рецепту Джейми Оливера: идеальное первое блюдо, вдохновленное итальянской кухней

Суп "Капрезе" известного шеф-повара Джейми Оливера – это простой и вкусный вариант классического блюда из помидоров, идеально подходящий для легкого, но сытного ужина.

Видео дня

Благодаря богатой смеси жареных помидоров, чеснока и вяленых помидоров он обладает ярким насыщенным вкусом. А моцарелла придает ему кремовый мягкий аромат. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с рецептом изысканного авторского блюда.

Ингредиенты

Один зубок чеснока

Один килограмм помидоров

Оливковое масло первого отжима

Четыре вяленых помидоров в масле

Одна столовая ложка мягкого коричневого сахара

50 г листьев базилика плюс несколько дополнительных листочков для украшения

1½ столовой ложки красного винного уксуса

Четыре ломтика хлеба на закваске

Два шарика моцареллы по 125 г.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовой шкаф до 200ºC. Разрежьте зубок чеснока горизонтально пополам и положите его в большую жаровню вместе с помидорами.

2. Сбрызните одну столовую ложку оливкового масла и жарьте 25 минут или пока помидоры не раскроются. После этого извлеките противень из духовки и дайте ему немного остыть.

3. Когда чеснок достаточно остынет, выдавите мякоть из кожуры и поместите ее в блендер вместе с жареными помидорами, вялеными помидорами, сахаром, базиликом, уксусом и тремя столовыми ложками оливкового масла.

4. Перемешайте до однородности, затем переместите смесь в кастрюлю и отставьте до комнатной температуры.

5. Пока суп охлаждается, разогрейте сковороду и обжарьте хлеб из закваски по бокам до золотистой корочки.

6. Для подачи разлейте суп комнатной температуры в неглубокие лоханки. Добавьте половину разорванного шарика моцареллы в центр каждой миски, затем украсьте листьями свежего базилика, несколькими кусочками черного перца и капелькой оливкового масла. Подавайте жареный на гриле хлеб на закваске.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как приготовить томатный сливочный суп для сытного обеда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.