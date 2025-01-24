Томатный сливочный суп для сытного обеда: пошаговый рецепт вкусного блюда
Суп – это лишь один из тех вариантов обеда, который никогда не надоест, поскольку существует так много вкусовых сочетаний, которые можно найти.
Но если вы пытаетесь есть больше белка – одного из наиболее сытных макроэлементов – может быть трудно найти рецепт супа, который бы снабдил вас достаточным количеством его. Здесь идеально подойдет томатный сливочный суп, рецепт которого разместила в TikTok фудблогер Эмили Инглиш, также известная как @emthenutritionist.
Ингредиенты для супа:
- 500 г творожных помидоров
- Один большой красный перец, нарезанный кусочками без семян
- Одна маленькая красная луковица, очищенная и нарезанная кубиками
- Одна луковица чеснока, разрезанная горизонтально пополам
- Половина красного перца чили без косточек для меньшего количества пряностей (по желанию)
- Щепотка сушеного розмарина
- 400 мл куриного бульона
- 80 г сыра
- Свежий базилик.
Для гренок на закваске:
- Два кусочка хлеба на закваске, нарезанные кубиками
- 20 г тертого пармезана
- Одна чайная ложка меда
- Одна чайная ложка оливкового масла.
Способ приготовления
1. Разогрейте духовку до 200°C (вентилятор). Положите порезанные пополам помидоры, красный перец, красный лук, зубок чеснока и чили на противень.
2. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте сушеным розмарином, приправьте солью и перцем.
3. Запекайте 25-35 минут до мягкости и карамелизации.
4. Затем смешайте жареные овощи с куриным бульоном, тремя-четырьмя зубчиками жареного чеснока и сыром до однородности.
5. Для сухариков смешайте кубики закваски с оливковым маслом и пармезаном. Выложите их на противень и обжарьте при 180°C (вентилятор) 8-10 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки или во фритюрнице.
6. Прежде чем они будут готовы, сбрызните небольшим количеством меда и обжарьте до золотистого цвета.
7. Подавайте суп в мисках с гренками и свежим базиликом для гарнира.
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