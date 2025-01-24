Томатный сливочный суп для сытного обеда: пошаговый рецепт вкусного блюда

Суп – это лишь один из тех вариантов обеда, который никогда не надоест, поскольку существует так много вкусовых сочетаний, которые можно найти.

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Но если вы пытаетесь есть больше белка – одного из наиболее сытных макроэлементов – может быть трудно найти рецепт супа, который бы снабдил вас достаточным количеством его. Здесь идеально подойдет томатный сливочный суп, рецепт которого разместила в TikTok фудблогер Эмили Инглиш, также известная как @emthenutritionist.

Ингредиенты для супа:

500 г творожных помидоров

Один большой красный перец, нарезанный кусочками без семян

Одна маленькая красная луковица, очищенная и нарезанная кубиками

Одна луковица чеснока, разрезанная горизонтально пополам

Половина красного перца чили без косточек для меньшего количества пряностей (по желанию)

Щепотка сушеного розмарина

400 мл куриного бульона

80 г сыра

Свежий базилик.

Для гренок на закваске:

Два кусочка хлеба на закваске, нарезанные кубиками

20 г тертого пармезана

Одна чайная ложка меда

Одна чайная ложка оливкового масла.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 200°C (вентилятор). Положите порезанные пополам помидоры, красный перец, красный лук, зубок чеснока и чили на противень.

2. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте сушеным розмарином, приправьте солью и перцем.

3. Запекайте 25-35 минут до мягкости и карамелизации.

4. Затем смешайте жареные овощи с куриным бульоном, тремя-четырьмя зубчиками жареного чеснока и сыром до однородности.

5. Для сухариков смешайте кубики закваски с оливковым маслом и пармезаном. Выложите их на противень и обжарьте при 180°C (вентилятор) 8-10 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки или во фритюрнице.

6. Прежде чем они будут готовы, сбрызните небольшим количеством меда и обжарьте до золотистого цвета.

7. Подавайте суп в мисках с гренками и свежим базиликом для гарнира.

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