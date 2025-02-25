Сытный пирог из капусты и фарша: идеальное блюдо для обеда
Если соединить фарш и капусту – можно приготовить сытный и вкусный пирог для всей семьи. Такое блюдо отлично подойдет для сытного обеда. У вас получится полноценный пирог из достаточно доступных и простых ингредиентов.
Идея приготовления сытного капустного пирога с фаршем на обед опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Запекается максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- фарш из телятины – 400 г
- капуста – 350 г
- лук – 1 шт.
- густой томатный сок – 3 ст.л. (или 1 ст.л. томатной пасты)
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сливки – 200 мл.
- сыр моцарелла – 150 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить фарш на смеси сливочного и растительного масла до золотистой корочки.
2. Добавить нарезанный лук, крупно нарезанную капусту и тушить около 15 минут.
3. Влить томатный сок и добавить специи.
4. Тушить до тех пор, пока вся жидкость не испарится.
5. Для заливки взбить яйца, сливки, натереть сыр моцареллу, добавить немного соли и перемешать.
6. В сковороду или жаростойкую форму выложить готовую капусту с фаршем.
7. Залить заливкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
8. Дать остыть.
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