Сытный пирог из капусты и фарша: идеальное блюдо для обеда

Если соединить фарш и капусту – можно приготовить сытный и вкусный пирог для всей семьи. Такое блюдо отлично подойдет для сытного обеда. У вас получится полноценный пирог из достаточно доступных и простых ингредиентов.

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Идея приготовления сытного капустного пирога с фаршем на обед опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Запекается максимум 30 минут.

Ингредиенты:

фарш из телятины – 400 г

капуста – 350 г

лук – 1 шт.

густой томатный сок – 3 ст.л. (или 1 ст.л. томатной пасты)

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

сливки – 200 мл.

сыр моцарелла – 150 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить фарш на смеси сливочного и растительного масла до золотистой корочки.

2. Добавить нарезанный лук, крупно нарезанную капусту и тушить около 15 минут.

3. Влить томатный сок и добавить специи.

4. Тушить до тех пор, пока вся жидкость не испарится.

5. Для заливки взбить яйца, сливки, натереть сыр моцареллу, добавить немного соли и перемешать.

6. В сковороду или жаростойкую форму выложить готовую капусту с фаршем.

7. Залить заливкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

8. Дать остыть.

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