Сытный соленый чизкейк с лососем и крабовыми палочками: понадобится крекер
Чизкейк может быть не только изысканным десертом, но и полноценным соленым блюдом. В основе такого кулинарного шедевра крем-сыр филадельфия, а также обычные крекеры. Для начинки вкусно использовать красную рыбу.
О том, как приготовить соленый чизкейк, рассказала фудблогер Татьяна с ником tania desert в Instagram. Блюдо не требует выпечки.
Ингредиенты для основания:
- соленый крекер – 250 г
- свежий шпинат – 75 г
- оливковое масло – 20 мл.
- сливочное масло – 75 г
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр филадельфия – 500 г
- укроп – пучок
- огурец – 1 шт.
- крабовые палочки – 200 г
- слабосоленый лосось – 200 г
Способ приготовления:
1. Для основания крекер, шпинат и масло измельчить в блендере до состояния крошки.
2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
3. Положить в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформовать бортики, а затем дно.
4. Убрать в холодильник, пока готовим начинку.
5. Для начинки в крем-сырь добавить нарезанный укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.
6. Тщательно перемешать и выложить в форму.
7. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или ночью.
8. Украсить листьями салата.
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