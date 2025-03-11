Сытный соленый чизкейк с лососем и крабовыми палочками: понадобится крекер

Чизкейк может быть не только изысканным десертом, но и полноценным соленым блюдом. В основе такого кулинарного шедевра крем-сыр филадельфия, а также обычные крекеры. Для начинки вкусно использовать красную рыбу.

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О том, как приготовить соленый чизкейк, рассказала фудблогер Татьяна с ником tania desert в Instagram. Блюдо не требует выпечки.

Ингредиенты для основания:

соленый крекер – 250 г

свежий шпинат – 75 г

оливковое масло – 20 мл.

сливочное масло – 75 г

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр филадельфия – 500 г

укроп – пучок

огурец – 1 шт.

крабовые палочки – 200 г

слабосоленый лосось – 200 г

Способ приготовления:

1. Для основания крекер, шпинат и масло измельчить в блендере до состояния крошки.

2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

3. Положить в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформовать бортики, а затем дно.

4. Убрать в холодильник, пока готовим начинку.

5. Для начинки в крем-сырь добавить нарезанный укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.

6. Тщательно перемешать и выложить в форму.

7. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или ночью.

8. Украсить листьями салата.

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