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Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
75
Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Салат с курицей и овощами – идеальный вариант питательного блюда, которое понравится всем. Особенно вкусно будет подать в теплом виде. Майонез для заправки вам не понадобится, потому что гораздо полезнее будет объединить оливковое масло, мед и горчицу.

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Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • филе бедра – 3-4 шт.
  • сладкий перец – 1 шт.
  • шампиньоны – 125 г
  • микс листьев салата – 125 г
  • томаты черри – 100 г
  • горсть кешью
  • кунжут

Для маринования филе бедра:

  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • соль и перец – щепотка
  • специи к курице

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

1. Из филе бедра убрать кожуру и достать кость.

2. Нарезать филе небольшими кусочками, мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

3. Сладкий перец нарезаем полосками, также нарезаем грибы.

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

4. Убрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 минуты до мягкости.

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

5. В тарелку выложить листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи (с кешью будет очень вкусно, но также можно заменить их на грецкие орехи).

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

6. Отдельно объединить все ингредиенты для заправки и полить салат.

7. По желанию посыпать кунжутом.

Теплый салат с курицей и овощами: блюдо на каждый день и для праздничного стола

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