Тихий рай в Европе: греческий остров назвали идеальным для тех, кто не любит толпу

Греция – всегда отличный вариант для отдыха. Береговая линия живописна и уникальна, ведь у страны более тысячи островов. Наксос – самый большой среди Кикладских островов, расположенный примерно в центре Эгейского моря. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться природой и избежать шумных гостиниц и переполненных туристами пляжей.

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Эксперт по путешествиям Уэйн Каск назвал Наксос тихим раем. Он заявил, что остров гораздо лучше, чем переполненные Санторини и Миконос.

Природа на Наксосе интересна и разнообразна. Луки переходят в длинные песчаные пляжи, а скалы резко обрываются у моря, высокие горы находятся рядом с плодородными долинами и много источников. Южный берег острова обрывист и пустынен, а западный – хорошо защищен от ветров, с песчаными пляжами и бухтами.

"В то время как Санторини и Миконос "трещат по швам", другие острова все еще предлагают те же квинтэссенции греческих впечатлений – но без толп туристов. Наксос – отличный вариант. Здесь чистые пляжи, исторические руины и идеальный климат", – отметил Каск.

Главным городом острова является Хора, где можно исследовать достопримечательности, например Храм Аполлона и Венецианский замок.

Остров имеет давнюю историю и сыграл значительную роль в развитии кикладской культуры. В VII-VI веках до н. э. Наксос распространил свою власть почти на все прилегающие территории и был известен торговлей и искусством – прежде всего скульптурой.

В 490 г. до н. е. персидская армия разорила и разграбила остров. Здесь установлено македонское владычество, а позже (166 до н. э.) – римское.

Во время длительного византийского периода на Наксосе было построено много церквей, некоторые из них сохранились по сей день. Затем наступило венецианское господство, сменившееся турецким. .

Знаменитый замок Хоры построил в 1210 году венециец Марко Санудо, когда провозгласил себя герцогом Наксосским.

Сочетание истории, разнообразных культур и отличных пляжей делает Наксос прекрасным вариантом отдыха.

Пляжи (самые популярные – Агиос и Прокопиос) отличаются чистотой и наличием сферы услуг – баров и ресторанов.

А для тех, кто хочет исследовать больше, чем просто основные достопримечательности, живописные села, например Агиа-Анна, предлагают традиционный греческий опыт с местными магазинами, кафе и тавернами, расположенными на узких улочках. Эти районы имеют гораздо более тихую атмосферу, чем на многолюдных Кикладских островах.

С трансфером проблем не будет – паромы регулярно курсируют между Наксосом и Афинами. На острове также есть аэропорт.

Наксос живет не только туризмом. В недрах острова залегает черный наждак. Также здесь добывают мрамор. Местные занимаются сельским хозяйством. Есть большие плантации цитрусовых и винограда. По всему острову можно встретить оливковые рощи.

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