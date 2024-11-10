Жарко даже в декабре: островная страна, идеальная для тех, кто ищет зимнее солнце

Для тех, кому надоели стандартные направления отдыха и кто готов улететь на край света в поисках приключений, есть отличный вариант зимнего отпуска. Карибский остров Сент-Люсия станет идеальным выбором, ведь это оазис пышных зеленых гор, пляжей с пальмами и жары в разгар зимы.

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Сент-Люсия радует тропической погодой круглый год, а период ноября по январь является частью сухого сезона. Издание Express рассказало об отдыхе на Карибах.

Сент-Люсия расположена на острове в составе архипелага Малые Антильские острова. Граничит с островом Мартиника, на юге – с островом Сент-Винсент. Остров омывается водами Атлантического океана, а с запада – Карибским морем. Общая протяженность береговой линии составляет 158 км.

Остров имеет вулканическое происхождение, а потому более горист, чем большинство других в архипелаге Карибского моря.

Сезон дождей заканчивается в ноябре, а средняя температура колеблется днем на уровне 28-30°C.

Декабрь знаменует собой начало пикового сезона туризма. Число осадков значительно уменьшается, и вас ожидает ясное солнечное небо, чистые пляжи и идеальный тропический климат.

Январь на Карибах также жаркий, со средней температурой около 28°C, минимальными дождями и свежим океанским бризом, что делает этот месяц наилучшим временем для активностей на природе или для дайвинга.

Сент-Люсия предлагает больше, чем просто отличные пляжи. Этот остров известен своими потрясающими ландшафтами, богатой культурой и разнообразным выбором развлечений для самых требовательных путешественников.

Никакая поездка в Сент-Люсию не будет полной без посещения Питонов, двух вулканических шпилей, резко поднимающихся над Карибским морем.

Грос-Питон и Пти-Питон, оба объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагают невероятные виды и возможности для пеших прогулок для тех, кто хочет почувствовать естественную красоту острова вблизи.

Возле города Суфриер находится единственный в мире "автономный вулкан". Сульфур-Спрингс – это уникальная возможность исследовать кипящие геотермальные источники и попробовать грязевые лечебные ванны. Богатая минералами грязь известна своими успокаивающими и омолаживающими свойствами.

На острове есть многочисленные природные охранные территории:

Национальный парк Пиджен-Айленд;

Заповедник Фригет-Айленд;

Заповедник Мария-Айленд;

Национальный парк Рейнфорест;

Заповедник Манкоте-Мангрув.

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