Тонкие и вкусные блина на рисовой муке к празднику Масленица 2025: самый простой рецепт
В Украине в 2025 году украинцы начинают праздновать Масленицу с понедельника, 24 февраля, заканчивая воскресеньем, второго марта. А эти дни принято готовить вкусные блины с разными начинками, начиная с творога, заканчивая ягодами, фруктами, мясом, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из рисовой муки, которые будут тонкими и не будут рваться.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- щепотка соли
- сахар или сахарозаменитель по вкусу
- 200 мл. теплого молока
- 30 г. крахмала
- 50 г. рисовой муки
- 10 мл. масла
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем.
2. Вливаем теплое молоко и всыпаем крахмал, перемешиваем до однородной смеси.
3. Далее всыпаем рисовую муку, хорошо перемешиваем, чтобы в массе не было комочков и вливаем масло, перемешиваем.
4. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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