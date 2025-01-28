Тонкие и вкусные блина на рисовой муке к празднику Масленица 2025: самый простой рецепт

В Украине в 2025 году украинцы начинают праздновать Масленицу с понедельника, 24 февраля, заканчивая воскресеньем, второго марта. А эти дни принято готовить вкусные блины с разными начинками, начиная с творога, заканчивая ягодами, фруктами, мясом, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из рисовой муки, которые будут тонкими и не будут рваться.

Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

сахар или сахарозаменитель по вкусу

200 мл. теплого молока

30 г. крахмала

50 г. рисовой муки

10 мл. масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем.

2. Вливаем теплое молоко и всыпаем крахмал, перемешиваем до однородной смеси.

3. Далее всыпаем рисовую муку, хорошо перемешиваем, чтобы в массе не было комочков и вливаем масло, перемешиваем.

4. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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