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Тонкие и вкусные блина на рисовой муке к празднику Масленица 2025: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Тонкие и вкусные блина на рисовой муке к празднику Масленица 2025: самый простой рецепт

В Украине в 2025 году украинцы начинают праздновать Масленицу с понедельника, 24 февраля, заканчивая воскресеньем, второго марта. А эти дни принято готовить вкусные блины с разными начинками, начиная с творога, заканчивая ягодами, фруктами, мясом, зеленью.

Видео дня
Тонкие блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из рисовой муки, которые будут тонкими и не будут рваться. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • сахар или сахарозаменитель по вкусу
  • 200 мл. теплого молока
  • 30 г. крахмала
  • 50 г. рисовой муки
  • 10 мл. масла

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем.

Приготовление теста

2. Вливаем теплое молоко и всыпаем крахмал, перемешиваем до однородной смеси.

Молоко для теста

3. Далее всыпаем рисовую муку, хорошо перемешиваем, чтобы в массе не было комочков и вливаем масло, перемешиваем.

Жареные блины

4. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блины

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