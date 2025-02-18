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Топ-12 вариантов быстрого и полезного перекуса, который не навредит фигуре
Для правильного питания необходимо не только рассчитывать количество калорий, но и правильно их распределять в течение дня. Между приемами основных блюд важно делать перекусы, чтобы поддерживать заряд энергии в организме.
Нутрициолог Алина Коновальчук в Instagram показала подборку быстрых перекусов, которые не нужно готовить, а только объединить указанные ингредиенты. Їх удобно брать в дорогу, на работу и т.д. Такие сочетания предоставляют заряд силы и энергии вплоть до следующего основного приема пищи.
Топ-12 быстрых перекусов
- Фрукт+орехи=быстрая энергия и полезные жиры.
- Цельнозерновой хлеб + сыр твердый = насыщение и качественный белок.
- Греческий йогурт+ягоды+орехи=белок, витамины и полезные жиры.
- Кисломолочный творог + ягоды + йогурт = полезный белковый перекус.
- Хлебцы + ореховая паста = насыщение и жиры.
- Хумус + овощи + хлебцы = растительный белок, витамины и углеводы.
- Хлебцы + авокадо + вареное яйцо = длительное насыщение полезными жирами и белком.
- Куриное филе запеченное или отварное + овощи = качественный белок и клетчатка.
- Твердый сыр+орехи+фрукт=белок, полезные жиры и быстрые углеводы.
- Лаваш+куриное филе+овощи+йогурт\горчица.
- Лаваш + слабосоленая рыба + крем-творог + листья салата.
- Лаваш + тунец + вареное яйцо + крем-творог + огурец.
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