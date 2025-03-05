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Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
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Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Сейчас для верующих начался Пасхальный пост, который принес с собой достаточно строгие ограничения потребления определенных видов продуктов. Но даже в пост может захотеться отведать чего-нибудь вкусненького и необычного.

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Диетологи Наталья Самойленко в Instagram представила подборку из трех необычных, но очень вкусных блюд, которые можно есть даже в Пасхальный пост. Ни одно из них не нарушит религиозные каноны и не навредит ни фигуре, ни здоровью человека.

Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Перцы фаршированные тофу с амарантом и грецкими орехами.

Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Ингредиенты

  • Грецкие орехи
  • Томаты черри – 150 гр.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Зелень – 100 гр.
  • Амарант
  • Тофу

Способ приготовления

1. Амарант отварить в подсоленной воде.

2. Перец разрезать пополам и почистить от всего лишнего.

3. Тофу смешать с измельченными орехами, амарантом и зеленью.

4. Нафаршировать перцы и запекать в течение 20-30 минут.

5. Перед подачей добавить томаты черри.

Банош с грибами и брокколи

Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Ингредиенты

  • Вешенки
  • Лук – 1 шт.
  • Брокколи – 150 гр.
  • Крупа кукурузная

Способ приготовления

1. Вешенки и лук нарезаем. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Кукурузную кашу отвариваем до готовности в подсоленной воде.

3. Брокколи отвариваем в подсоленной воде в течение 5 минут.

4. Выкладываем в тарелку кашу, сверху – грибы с луком и брокколи.

Сливочный хумус с цветной капустой

Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Ингредиенты

  • Цветная капуста – ½ шт.
  • Морковь – ½ шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Тмин
  • Паприка
  • Перец
  • Кунжут – 1 ч.л.
  • Хумус

Способ приготовления

1. Цветную капусту разбираем на соцветие. Морковь нарезаем кольцами.

2. Добавляем к овощам чеснок, специи, кунжут и оливковое масло.

3. Запекаем в течение 35 минут при 180 градусах.

4. На хумус выкладываем запеченные овощи и поливаем растительным маслом.

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