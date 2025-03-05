Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост
Сейчас для верующих начался Пасхальный пост, который принес с собой достаточно строгие ограничения потребления определенных видов продуктов. Но даже в пост может захотеться отведать чего-нибудь вкусненького и необычного.
Диетологи Наталья Самойленко в Instagram представила подборку из трех необычных, но очень вкусных блюд, которые можно есть даже в Пасхальный пост. Ни одно из них не нарушит религиозные каноны и не навредит ни фигуре, ни здоровью человека.
Перцы фаршированные тофу с амарантом и грецкими орехами.
Ингредиенты
- Грецкие орехи
- Томаты черри – 150 гр.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Зелень – 100 гр.
- Амарант
- Тофу
Способ приготовления
1. Амарант отварить в подсоленной воде.
2. Перец разрезать пополам и почистить от всего лишнего.
3. Тофу смешать с измельченными орехами, амарантом и зеленью.
4. Нафаршировать перцы и запекать в течение 20-30 минут.
5. Перед подачей добавить томаты черри.
Банош с грибами и брокколи
Ингредиенты
- Вешенки
- Лук – 1 шт.
- Брокколи – 150 гр.
- Крупа кукурузная
Способ приготовления
1. Вешенки и лук нарезаем. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Кукурузную кашу отвариваем до готовности в подсоленной воде.
3. Брокколи отвариваем в подсоленной воде в течение 5 минут.
4. Выкладываем в тарелку кашу, сверху – грибы с луком и брокколи.
Сливочный хумус с цветной капустой
Ингредиенты
- Цветная капуста – ½ шт.
- Морковь – ½ шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Тмин
- Паприка
- Перец
- Кунжут – 1 ч.л.
- Хумус
Способ приготовления
1. Цветную капусту разбираем на соцветие. Морковь нарезаем кольцами.
2. Добавляем к овощам чеснок, специи, кунжут и оливковое масло.
3. Запекаем в течение 35 минут при 180 градусах.
4. На хумус выкладываем запеченные овощи и поливаем растительным маслом.
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