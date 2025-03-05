Топ-3 необычных блюда, которые можно есть в Пасхальный пост

Сейчас для верующих начался Пасхальный пост, который принес с собой достаточно строгие ограничения потребления определенных видов продуктов. Но даже в пост может захотеться отведать чего-нибудь вкусненького и необычного.

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Диетологи Наталья Самойленко в Instagram представила подборку из трех необычных, но очень вкусных блюд, которые можно есть даже в Пасхальный пост. Ни одно из них не нарушит религиозные каноны и не навредит ни фигуре, ни здоровью человека.

Перцы фаршированные тофу с амарантом и грецкими орехами.

Ингредиенты

Грецкие орехи

Томаты черри – 150 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Зелень – 100 гр.

Амарант

Тофу

Способ приготовления

1. Амарант отварить в подсоленной воде.

2. Перец разрезать пополам и почистить от всего лишнего.

3. Тофу смешать с измельченными орехами, амарантом и зеленью.

4. Нафаршировать перцы и запекать в течение 20-30 минут.

5. Перед подачей добавить томаты черри.

Банош с грибами и брокколи

Ингредиенты

Вешенки

Лук – 1 шт.

Брокколи – 150 гр.

Крупа кукурузная

Способ приготовления

1. Вешенки и лук нарезаем. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Кукурузную кашу отвариваем до готовности в подсоленной воде.

3. Брокколи отвариваем в подсоленной воде в течение 5 минут.

4. Выкладываем в тарелку кашу, сверху – грибы с луком и брокколи.

Сливочный хумус с цветной капустой

Ингредиенты

Цветная капуста – ½ шт.

Морковь – ½ шт.

Чеснок – 1 зуб.

Тмин

Паприка

Перец

Кунжут – 1 ч.л.

Хумус

Способ приготовления

1. Цветную капусту разбираем на соцветие. Морковь нарезаем кольцами.

2. Добавляем к овощам чеснок, специи, кунжут и оливковое масло.

3. Запекаем в течение 35 минут при 180 градусах.

4. На хумус выкладываем запеченные овощи и поливаем растительным маслом.

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