Топ-6 токсичных продуктов, которые не стоит давать собакам

Ветеринарная медсестра предупредила владельцев собак о шести обычных продуктах, которые могут быть смертельно опасны для их собак.

Видео дня

Джейд, которая в TikTok подписана как The Vet Nurse, является счастливой обладательницей трех собак и трех черепах, регулярно публикует в интернете советы по уходу за домашними животными. В одном из видео она очертила шесть продуктов, токсичных для собак, и призвала немедленно обратиться к ветеринару, если те их съели.

Вишни

Хотя мякоть фрукта безвредна, косточки, стебли и листья содержат амигдалин, который при переваривании превращается в цианид.

Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как затрудненное дыхание, покраснение десен, расширение зрачков и потенциально смертельное отравление.

Сырой картофель

Они содержат соланин, особенно в кожуре. Соланин ядовит для собак (а в больших количествах и для людей). Приготовление картофеля снижает уровень соланина, но все же разумно соблюдать умеренность.

Ксилит

Этот подсластитель, содержащийся во многих продуктах, может вызвать высвобождение инсулина у собак, что приводит к гипогликемии (низкий уровень сахара в крови), судорогам, печеночной недостаточности или даже смерти. Хотя он безопасен для потребления человеком, он может оказать вредное влияние на метаболизм собаки.

Авокадо

Джейд также предостерегает от кормления собак авокадо из-за содержания персина, которое является токсичным. Хотя собаки, как правило, более устойчивы к персину, чем другие животные, такие как птицы или лошади, плоды, косточки, листья и кожура авокадо содержат разное количество персина, который все еще может представлять риск для здоровья собак.

Шоколад

Джейд выразила удивление количеством владельцев, признавшихся, что кормят своих собак шоколадом. Чаще он содержит химическое вещество под названием теобромин. Сам шоколад не токсичен для собак, но теобромин, содержащийся в шоколаде, очень токсичен.

Далее она объяснила, что чем темнее шоколад, тем выше уровень теобромина.

Виноград/изюм

Виноград и изюм – еще один продукт питания, которого собакам следует избегать, поскольку они токсичны и могут привести к серьезным, потенциально смертельным проблемам со здоровьем. Точная причина, почему виноград токсичен для собак, до конца не ясна, но даже небольшие количества могут привести к почечной недостаточности у собак.

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