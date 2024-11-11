Уже не Стив Роджерс: вышел трейлер нового фильма о Капитане Америке

Компания Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Капитан Америка: Великолепный новый мир" на состоявшемся в эту субботу фан-мероприятии D23 Brazil. Это первое мероприятие такого рода в Бразилии, где актеры Энтони Маки и Дэнни Рамирес лично поздравили поклонников перед премьерой трейлера.

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В новом фильме роль Капитана Америки переходит от Стива Роджерса к Сэму Уилсону, что символизирует новую эпоху для этого культового героя. Премьера фильма запланирована на День святого Валентина – 14 февраля 2025 года, сообщает Variety.

Главную роль играет Энтони Маки, известный зрителям как Сэм Уилсон, ранее уже одевавший костюм Капитана Америки в сериале "Сокол и Зимний солдат".

В ленте также появятся другие знаковые персонажи: Таддеус "Громовержец" Росс в исполнении Гаррисона Форда, новый Сокол в исполнении Рамиреса, Исайя Брэдли (Карл Ламбли), а также израильский супергерой Сабра (Шира Хаас). Фанаты также увидят Лив Тайлер, которая вернется к роли Бетти Росс и Тима Блэйка Нельсона в роли Лидера.

Сэм Уилсон принял мантию Капитана Америки от Стива Роджерса после событий фильма "Мстители: Финал". В финале Стива, сыгравшего Крис Эванс, возвращается в прошлое, чтобы прожить жизнь со своей любимой Пегги Картер, оставив щит Сэму. Именно эта символическая передача щита закрепила Сэма как нового "Капитана Америки" во вселенной Marvel.

Первое появление Сэма в роли Капитана состоялось в сериале Disney+ "Сокол и Зимний солдат", где он объединился с Зимним Солдатом Баки Барнсом, роль которого исполняет Себастьян Стэн. Сериал получил высокую оценку как от поклонников, так и от критиков, а также номинирован на пять премий "Эмми", закрепив успех этого тандемного проекта.

В новом фильме "Капитан Америка: Великолепный новый мир" Сэм сталкивается с серьезной дилеммой, когда президент США Росс делает ему предложение стать официальным агентом государства. Сначала Уилсон настроен скептически, но перед ним стоит еще более важная задача: остановить опасного преступника, угрожающего самому сердцу власти в Белом доме.

Кроме того, персонаж Росса, которого исполняет Гаррисон Форд, превратится в Красного Халка – еще одного гамма-облученного монстра, который станет новым испытанием для Сэма. Это развитие сюжета добавляет динамику истории, поскольку в комиксах Росс выступает как мощный противник для героев Marvel.

Режиссером фильма выступает Джулиус Она, а сценарий написали Малкольм Спеллман, Далан Массон и Мэтью Ортон, обещающие сочетание напряженного действия, психологических дилемм и политической интриги. Фильм, по словам режиссера, исследует вопросы патриотизма и личного выбора в условиях непростой политической ситуации.

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