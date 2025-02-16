В Apple Watch Series 10 нашли существенную проблему

С момента, когда корпорация Apple представила новые часы Apple Watch Series 10, прошло всего несколько месяцев, и за это время у пользователей новинки накопилось немало жалоб на нее. В частности, покупатели недовольны тем, как ведет себя динамик устройства.

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Как пишет издание iTechua, негативные отзывы на устройство начали массово появляться в сообществе поддержки Apple на сервисе Reddit. Пользователи часов сетуют на то, что звук динамика, который изначально был вполне нормальным, со временем стал заметно ослабевать, а в некоторых случаях практически совсем пропал.

Поиск по схожим отзывам свидетельствует, что первые нарекания начали появляться в интернете менее чем через месяц после выхода устройства – в октябре 2024 года. Некоторые пользователи уже даже успели заменить свой Apple Watch Series 10 на новый по гарантии, но следующий гаджет получили с тем же дефектом. Известно о случаях, когда проблема появлялась даже после второй замены.

Несмотря на то, что одинаковых отзывов уже накопилось немало, Apple не спешит признавать проблему массовой. В случае, если она пойдет на этот шаг, производителю придется расширять программу гарантийного ремонта Apple Watch Series 10 или даже отозвать партию устройств.

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