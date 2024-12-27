В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Зима, когда нам не хватает света и природного цвета – идеальное время для экспериментов с маникюром. Поднимать настроение цветами и особыми эстетиками зимой даже нужно.

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И, как пишет издание Who What Wear, этой зимой следует попробовать маникюр в стиле темной женственности. По крайней мере, ее часто можно увидеть в соцсетях и эту эстетику предлагает опробовать звездная мастерица маникюра Бриттни Бойс. Она посоветовала несколько образов, которые помогут ее воплотить.

Хромированные ногти

Блестящее металлизированное покрытие является одним из лучших воплощений темной женственности. Добавление 3D-дизайна поверх хромированного покрытия – это бонус, придающий образу чуть больше остроты.

Бархатные ногти

Красные бархатные ногти просто кричат о темной женской энергии. Этот оттенок – вампирский, классический и, как считает Бойс, он повышает уверенность в себе. Чтобы достичь бархатистого вида, вы можете выбрать лак с эффектом "кошачий глаз".

Глубокий фиолетовый

Глубокий и темный фиолетовый – цвет, придающий маникюру шик. Он хорошо дополняет любой тон кожи и хорош вместе с эффектом дымчатый глаз. Выбирайте классические оттенки или играйте со сложными тонами – выбор за вами.

Тонкие линии в маникюре

Если полностью черные ногти – это для вас слишком драматично, попробуйте простой дизайн с тонкими чёрными линиями поверх цветного или нюдового покрытия. Он совершенно уникален, и вы даже можете сделать его самостоятельно дома.

Рубиновые и хромированные ногти

Это еще один недавний дизайн, который, по мнению Бойс, идеально передает эстетику темной женственности. Превратите себя в принцессу вампиров. Хороший рубиновый или хромированный оттенок даже сам по себе подходит для этого тренда, но почему бы их не соединить между собой?

Черные сердечки

Ничто не говорит о темной женственности так, как классический милый дизайн, но как будто сделанный наизнанку. Нанесите на свои ногти сердечки, но выберите для них черный цвет. К счастью, это легко сделать с помощью наклеек даже своими руками.

Ногти-ауры в стилистике темной женственности

Дизайн с эффектом цветной ауры сейчас на пике популярности. Но добавьте ему драматизма с помощью темных цветов, таких как черный и синий.

Ногти с эффектом отрицательного пространства

Темный ноготь с полоской "голого" или просто светлого посредине – это совсем другой взгляд на ваш обычный черный маникюр. Однако не ограничивайтесь черным цветом. Вы можете принять за основу любой темный оттенок.

Черные ногти в форме смокинга

Ногти в форме смокинга – это весело и дерзко. Они являются идеальным соединением традиционно мужских и женственных элементов. Еще один уникальный способ сыграть на тренде.

Черные ногти с эффектом омбре

Традиционный белый омбре на ногтях – это красиво и изысканно. Но этой зимой в моде черный, темно-фиолетовый или даже зелёный цвет темного леса. Такие дизайны, как аура или омбре, несложно сделать даже самостоятельно дома.

Ранее OBOZ.UA показывал маникюр в стиле темной женственности, который продемонстрировала звезда "Бриджертонов".

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