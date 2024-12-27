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В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Зима, когда нам не хватает света и природного цвета – идеальное время для экспериментов с маникюром. Поднимать настроение цветами и особыми эстетиками зимой даже нужно.

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И, как пишет издание Who What Wear, этой зимой следует попробовать маникюр в стиле темной женственности. По крайней мере, ее часто можно увидеть в соцсетях и эту эстетику предлагает опробовать звездная мастерица маникюра Бриттни Бойс. Она посоветовала несколько образов, которые помогут ее воплотить.

Хромированные ногти

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Блестящее металлизированное покрытие является одним из лучших воплощений темной женственности. Добавление 3D-дизайна поверх хромированного покрытия – это бонус, придающий образу чуть больше остроты.

Бархатные ногти

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Красные бархатные ногти просто кричат о темной женской энергии. Этот оттенок – вампирский, классический и, как считает Бойс, он повышает уверенность в себе. Чтобы достичь бархатистого вида, вы можете выбрать лак с эффектом "кошачий глаз".

Глубокий фиолетовый

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Глубокий и темный фиолетовый – цвет, придающий маникюру шик. Он хорошо дополняет любой тон кожи и хорош вместе с эффектом дымчатый глаз. Выбирайте классические оттенки или играйте со сложными тонами – выбор за вами.

Тонкие линии в маникюре

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Если полностью черные ногти – это для вас слишком драматично, попробуйте простой дизайн с тонкими чёрными линиями поверх цветного или нюдового покрытия. Он совершенно уникален, и вы даже можете сделать его самостоятельно дома.

Рубиновые и хромированные ногти

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Это еще один недавний дизайн, который, по мнению Бойс, идеально передает эстетику темной женственности. Превратите себя в принцессу вампиров. Хороший рубиновый или хромированный оттенок даже сам по себе подходит для этого тренда, но почему бы их не соединить между собой?

Черные сердечки

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Ничто не говорит о темной женственности так, как классический милый дизайн, но как будто сделанный наизнанку. Нанесите на свои ногти сердечки, но выберите для них черный цвет. К счастью, это легко сделать с помощью наклеек даже своими руками.

Ногти-ауры в стилистике темной женственности

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Дизайн с эффектом цветной ауры сейчас на пике популярности. Но добавьте ему драматизма с помощью темных цветов, таких как черный и синий.

Ногти с эффектом отрицательного пространства

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Темный ноготь с полоской "голого" или просто светлого посредине – это совсем другой взгляд на ваш обычный черный маникюр. Однако не ограничивайтесь черным цветом. Вы можете принять за основу любой темный оттенок.

Черные ногти в форме смокинга

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Ногти в форме смокинга – это весело и дерзко. Они являются идеальным соединением традиционно мужских и женственных элементов. Еще один уникальный способ сыграть на тренде.

Черные ногти с эффектом омбре

В моде неожиданные цвета: звездный мастер сказал, какой маникюр выбрать зимой

Традиционный белый омбре на ногтях – это красиво и изысканно. Но этой зимой в моде черный, темно-фиолетовый или даже зелёный цвет темного леса. Такие дизайны, как аура или омбре, несложно сделать даже самостоятельно дома.

Ранее OBOZ.UA показывал маникюр в стиле темной женственности, который продемонстрировала звезда "Бриджертонов".

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