В складном iPhone может не быть Face ID: почему возникли затруднения

Изменение форм-фактора гаджета часто означает определенные компромиссы по его функционалу. Так, по слухам, в складном iPhone, который сейчас готовит к выпуску корпорация Apple, может отсутствовать одна популярная функция.

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Как пишет издание MacRumors, инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo сообщил, что у этой модели могут отсутствовать компоненты TrueDepth, из которых состоит Face ID. Данные этого инсайдера опираются на источники среди китайских поставщиков.

По наявным данным, складной iPhone будет иметь экран с диагональю 7,76 дюйма и внешний дисплей размером 5,49 дюйма. Складываться он будет в формате книжки, а внутренний дисплей будет использовать "технологию камеры под экраном". Однако до сих пор было непонятно, означает ли это, что TrueDepth, лежащая в основе Face ID, будет интегрирована под экраном вместе с камерой для селфи.

Последние данные проясняют этот момент и объясняют, что у дисплея будет одно отверстие для камеры. Это также согласуется с утверждением аналитика Минг-Чи Куо о том, что складывающийся iPhone откажется от аутентификации пользователя через Face ID, а вместо этого будет использовать боковую кнопку Touch ID. На это придется пойти, чтобы сэкономить ценное внутреннее пространство. Стоит отметить, что Apple уже интегрировала Touch ID в боковую кнопку на некоторых iPad.

Реализовать Face ID под экраном сложно, поскольку основные компоненты, лежащие в основе технологии TrueDepth, такие как точечный проектор и инфракрасная камера, требуют четкого беспрепятственного обзора для качественного сканирования лица пользователя. А слои экрана блокируют или искажают инфракрасный свет, что ухудшает способность системы создавать безопасную 3D-карту лица. Именно поэтому они являются технологическим препятствием, пока дисплеи не смогут качественно передавать инфракрасный сигнал.

Впрочем, некоторые аналитики предполагают, что Apple уже продвинулась на этом пути. Известно также, что компания разрабатывает более сложное устройство с диагональю 18,8 дюйма, и, по данным Digital Chat Station, один из инженерных прототипов Apple оснащен расположенной под дисплеем специальной линзой, которая сочетает компоненты приемника и передатчика Face ID.

Ожидается, что складной iPhone выйдет на рынок в 2026 году. Его цена составит около 2000 долларов. Большее по размеру устройство должно появиться в 2028 году. И пока неизвестно, будет ли эта новинка иметь Face ID.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о намерении Apple избавиться от всех физических кнопок на iPhone.

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