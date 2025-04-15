В WhatsApp добавили 12 функций: что известно об обновлении

Популярный мессенджер WhatsApp на днях выпустил достаточно большое обновление, в которое вошли многие новые функции. Целью разработчиков было сделать чаты, разговоры и звонки пользователей удобнее.

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Подробная информация об обновлениях появилась в официальном блоге WhatsApp. Нововведений, о которых идет речь в сообщении, больше десятка. Изменения в свежем апдейте можно разделить на три большие группы: улучшение бесед, звонков и общие обновления.

Беседы

Индикатор "В сети" в групповых беседах. Теперь в групповых чатах доступен индикатор "В сети", который в режиме реального времени показывает, какие пользователи находятся онлайн. Найти его можно непосредственно под названием группы.

Уведомление о выбранном группе. Чтобы предоставить приоритет уведомлениям в групповой беседе, теперь можно воспользоваться новой настройкой "Уведомлять для". Зайдя в это меню, выберите параметр "Избранное", чтобы ограничить уведомления об @упоминаниях, ответах и сообщениях от сохраненных контактов. Можно также выбрать "Все", чтобы получать все уведомления.

Обновление событий. Создание событий теперь доступно не только в группах, но и в разговорах один на один. Также появилась опция ответить на такое запрос "возможно", пригласить плюс одного гостя, добавить дату и время завершения для длительных событий и закрепить событие в беседе.

Реакции с возможностью нажатия. Иногда возникает необходимость кратко ответить на чью-либо реплику в духе "+1". Теперь вы можете быстро просмотреть реакцию всех других пользователей и нажать ту, которую хотите отправить.

Сканирование документов в iPhone. Теперь мы можете сканировать и отправить документы непосредственно из WhatsApp на iPhone. Для этого необходимо выбрать параметр "Сканировать документ" на панели вложений и следовать инструкциям, чтобы отсканировать, обрезать и сохранить документ.

Стандартное приложение iPhone. После обновления операционной системы iOS появилась возможность установить WhatsApp в качестве стандартной программы для обмена сообщениями и звонков на своем устройстве iPhone. Для этого необходимо перейти в раздел "Настройки" > "Стандартные программы" и выбрать WhatsApp.

Звонки

Увеличение масштаба видео во время видеовызова. Функция доступна пользователям iPhone. Теперь прямо во время видеовызова можно увеличить масштаб видео. Для этого нужно развести пальцы по экрану так же, как при увеличении зума во время съемки. Это поможет ближе рассмотреть собственное видео или видео однорангового пользователя.

Добавление звонка из беседы. К текущему вызову в формате один на один можно добавить еще участников непосредственно из цепочки беседы, коснувшись значка вызова вверху и выбрав "Добавить к вызову".

Улучшение качества видеовызовов. Технология осуществления видеовызовов была улучшена, чтобы сделать их более надежными и качественными. Оптимизированная система маршрутизации находит лучший путь подключения, что помогает уменьшить количество прерванных звонков и зависание видео. Кроме того, усовершенствованное определение полосы пропускания быстро улучшает видео в качестве HD для более приятного просмотра.

Обновление

Видеозаметки для каналов. Подобно беседам администраторы каналов теперь могут мгновенно записывать короткие видео и делиться ими с подписчиками. Продолжительность таких роликов составляет до 60 секунд.

Стенограммы голосовых сообщений в каналах. Голосовые сообщения в каналах можно переводить в текстовый формат. Что удобно, когда вы не можете прослушать отправленные войсы.

QR-коды. Администраторы каналов получили возможность сгенерировать уникальный QR-код, ссылающийся непосредственно на ваш канал, и поделиться им. Это облегчает обмен данными с другими и расширение аудитории.

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