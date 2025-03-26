Вкуснее, чем из теста: творожная паска со сгущенным молоком и цукатами

Паски можно готовить не только из теста, но еще вкуснее и проще из творога. Для яркого вкуса добавьте цукаты, шоколад, сгущенное молоко, орехи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски со сгущенным молоком и цукатами.

Ингредиенты:

Сыр сухой 5% – 300 г

Шоколад белый – 100 г

Сливки 33% – 50 г

Кокосовая стружка – 40 г

Миндаль (хлопья) жареный – 50 г

Масло сливочное мягкое – 80 г

Сгущенка – 100 г

Цукаты манго – 100 г

Способ приготовления:

1. В первую очередь замочите цукаты кипятком, буквально на 5 минут, после нарежьте. Миндаль измельчите, если хлопья, то не нужно. Сыр перетрите через сито.

2. Шоколад растопите со сливками на водяной бане. А мягкое масло взбиваем со сгущенкой до пышности.

3. Все смешайте и выкладываем в форму (форму застелите пленкой несколько раз). Стараемся выкладывать плотно, чтобы не было пустот. Сверху снова пленку и в заморозку. Желательно ночью.

Когда полностью замерзнет, из замороженной снимаем форму, декорируем и даем отойти при комнатной температуре!

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