Вкуснее, чем из теста: творожная паска со сгущенным молоком и цукатами
Паски можно готовить не только из теста, но еще вкуснее и проще из творога. Для яркого вкуса добавьте цукаты, шоколад, сгущенное молоко, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски со сгущенным молоком и цукатами.
Ингредиенты:
- Сыр сухой 5% – 300 г
- Шоколад белый – 100 г
- Сливки 33% – 50 г
- Кокосовая стружка – 40 г
- Миндаль (хлопья) жареный – 50 г
- Масло сливочное мягкое – 80 г
- Сгущенка – 100 г
- Цукаты манго – 100 г
Способ приготовления:
1. В первую очередь замочите цукаты кипятком, буквально на 5 минут, после нарежьте. Миндаль измельчите, если хлопья, то не нужно. Сыр перетрите через сито.
2. Шоколад растопите со сливками на водяной бане. А мягкое масло взбиваем со сгущенкой до пышности.
3. Все смешайте и выкладываем в форму (форму застелите пленкой несколько раз). Стараемся выкладывать плотно, чтобы не было пустот. Сверху снова пленку и в заморозку. Желательно ночью.
Когда полностью замерзнет, из замороженной снимаем форму, декорируем и даем отойти при комнатной температуре!
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