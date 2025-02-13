УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкуснее, чем классические: сочные голубцы из пекинской капусты и без риса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
201
Вкуснее, чем классические: сочные голубцы из пекинской капусты и без риса

Домашние голубцы можно готовить как из белокачанной капусты, так и из пекинской. Для начинки не обязательно использовать рис, его можно заменить булгуром. 

Видео дня
Вкусные голубцы из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних голубцов из пекинской капусты. 

Рецепт голубцов

Ингредиенты: 

  • капуста пекинская 
  • фарш
  • булгур/рис
  • морковь
  • лук
  • чеснок
  • томаты
  • лавровый лист
  • соль, перец, сахар

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш, отварную крупу, поджаренный лук и морковь. Добавьте соль и перец по вкусу. 

Голубцы из пекинской капусты

2. Затем приготовьте зажарку.  

Овощная зажарка

3. Капусту парить не нужно. Начините ее фаршем, переложите в форму, залейте зажаркой с томатами и готовьте при в духовке при 180 С. 

Готовые голубцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: