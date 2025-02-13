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Вкуснее, чем классические: сочные голубцы из пекинской капусты и без риса
Домашние голубцы можно готовить как из белокачанной капусты, так и из пекинской. Для начинки не обязательно использовать рис, его можно заменить булгуром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних голубцов из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- капуста пекинская
- фарш
- булгур/рис
- морковь
- лук
- чеснок
- томаты
- лавровый лист
- соль, перец, сахар
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш, отварную крупу, поджаренный лук и морковь. Добавьте соль и перец по вкусу.
2. Затем приготовьте зажарку.
3. Капусту парить не нужно. Начините ее фаршем, переложите в форму, залейте зажаркой с томатами и готовьте при в духовке при 180 С.
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