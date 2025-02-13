Вкуснее, чем классические: сочные голубцы из пекинской капусты и без риса

Домашние голубцы можно готовить как из белокачанной капусты, так и из пекинской. Для начинки не обязательно использовать рис, его можно заменить булгуром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних голубцов из пекинской капусты.

Ингредиенты:

капуста пекинская

фарш

булгур/рис

морковь

лук

чеснок

томаты

лавровый лист

соль, перец, сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, отварную крупу, поджаренный лук и морковь. Добавьте соль и перец по вкусу.

2. Затем приготовьте зажарку.

3. Капусту парить не нужно. Начините ее фаршем, переложите в форму, залейте зажаркой с томатами и готовьте при в духовке при 180 С.

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