Вкуснее, чем квашенная: маринованная капуста с морковью и сладким перцем, которую есть можно через сутки
Капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд в виде супов, борща. А также ее можно вкусно тушить с мясом, грибами и овощами, а также мариновать и квасить.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной маринованной капусты со сладким перцем и морковью.
Ингредиенты:
- капуста 2 кг
- болгарский перец 2 шт
- морковь 2 шт
- чеснок 3-4 зубчика
Для маринада:
- воды 1 литр
- соль 2 ст. л
- сахар 4 ст. л без горки
- перец горошек
- растительное масло 90 мл
- яблочный уксус 6% 90 мл
- лавровый лист 2 шт
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, натрите морковь, порежьте перец.
2. В горячую воду для маринада добавляем сахар, соль, перец, лавровый лист, растительное масло и уксус. Буквально минута, начнет кипеть и можно сразу этим маринадом заливать капусту.
3. Даем остыть, затем убираем на ночь в холодильник и можно есть.
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