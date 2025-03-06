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Вкуснее, чем квашенная: маринованная капуста с морковью и сладким перцем, которую есть можно через сутки

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
60
Вкуснее, чем квашенная: маринованная капуста с морковью и сладким перцем, которую есть можно через сутки

Капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд в виде супов, борща. А также ее можно вкусно тушить с мясом, грибами и овощами, а также мариновать и квасить.

Видео дня
Маринованная капуста

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной маринованной капусты со сладким перцем и морковью.

Как приготовить вкусную маринованную капусту

Ингредиенты:

  • капуста 2 кг
  • болгарский перец 2 шт
  • морковь 2 шт
  • чеснок 3-4 зубчика

Для маринада:

  • воды 1 литр
  • соль 2 ст. л
  • сахар 4 ст. л без горки
  • перец горошек
  • растительное масло 90 мл
  • яблочный уксус 6% 90 мл
  • лавровый лист 2 шт

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, натрите морковь, порежьте перец.

Капуста с морковью

2. В горячую воду для маринада добавляем сахар, соль, перец, лавровый лист, растительное масло и уксус. Буквально минута, начнет кипеть и можно сразу этим маринадом заливать капусту.

Маринад для капусты

3. Даем остыть, затем убираем на ночь в холодильник и можно есть.

Готовый салат

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