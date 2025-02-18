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Вкуснее, чем мясные: сытные картофельные котлеты с фаршем и твердым сыром

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Вкуснее, чем мясные: сытные картофельные котлеты с фаршем и твердым сыром

Из картофельного пюре можно готовить не только сытные зразы, но еще и котлеты. Для яркого вкуса добавьте фарш.

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Что приготовить из пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из картофеля, с луком, перцем и сыром. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • картофель – 3 шт. 
  • куриное филе – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1/2 шт.
  • томатная паста/соус – 2 ст.л. 
  • зелень 
  • масло для пюре
  • желток – 1 шт. 
  • сыр твердый
  • соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Разомните картофель, добавьте масло, перемешайте, добавьте желток, специи.

Картофельное пюре для котлет

2. Поджарьте лук с морковью, добавьте фарш, томатную пасту, протушите.

Фарш с овощами

3. Выложите картофельные шарики на противень, сверху фарш и присыпьте твердым тертым сыром. Запекайте до готовности. 

Готовое блюдо

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