Вкуснее, чем мясные: сытные картофельные котлеты с фаршем и твердым сыром

Из картофельного пюре можно готовить не только сытные зразы, но еще и котлеты. Для яркого вкуса добавьте фарш.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из картофеля, с луком, перцем и сыром.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

куриное филе – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1/2 шт.

томатная паста/соус – 2 ст.л.

зелень

масло для пюре

желток – 1 шт.

сыр твердый

соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните картофель, добавьте масло, перемешайте, добавьте желток, специи.

2. Поджарьте лук с морковью, добавьте фарш, томатную пасту, протушите.

3. Выложите картофельные шарики на противень, сверху фарш и присыпьте твердым тертым сыром. Запекайте до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: