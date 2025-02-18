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Вкуснее, чем мясные: сытные картофельные котлеты с фаршем и твердым сыром
Из картофельного пюре можно готовить не только сытные зразы, но еще и котлеты. Для яркого вкуса добавьте фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из картофеля, с луком, перцем и сыром.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1/2 шт.
- томатная паста/соус – 2 ст.л.
- зелень
- масло для пюре
- желток – 1 шт.
- сыр твердый
- соль, перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните картофель, добавьте масло, перемешайте, добавьте желток, специи.
2. Поджарьте лук с морковью, добавьте фарш, томатную пасту, протушите.
3. Выложите картофельные шарики на противень, сверху фарш и присыпьте твердым тертым сыром. Запекайте до готовности.
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