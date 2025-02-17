Вкуснее, чем вареные: быстрые жареные пельмени с сыром и сметаной

Пельмени – очень вкусно и сытное блюдо. Их можно не только варить, но еще и жарить на сковороде, а также запекать в духовке с сыром и сметаной!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей, со сливочным маслом, сметаной и сыром.

Ингредиенты:

пельмени

сливочное масло для жарки

сметана – 2 ст.л.

кетчуп/томатный соус – 1-2 ст.л.

вода – полстакана

сыр твердый

укроп, петрушка

специи: соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Пельмени выложите на горячую сковороду со сливочным маслом, немного обжарьте, добавьте воду, томатный соус, сметану, сыр и готовьте под крышкой.

2. Перед подачей добавьте измельченную зелень и можно сразу есть!

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