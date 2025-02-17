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Вкуснее, чем вареные: быстрые жареные пельмени с сыром и сметаной
Пельмени – очень вкусно и сытное блюдо. Их можно не только варить, но еще и жарить на сковороде, а также запекать в духовке с сыром и сметаной!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей, со сливочным маслом, сметаной и сыром.
Ингредиенты:
- пельмени
- сливочное масло для жарки
- сметана – 2 ст.л.
- кетчуп/томатный соус – 1-2 ст.л.
- вода – полстакана
- сыр твердый
- укроп, петрушка
- специи: соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Пельмени выложите на горячую сковороду со сливочным маслом, немного обжарьте, добавьте воду, томатный соус, сметану, сыр и готовьте под крышкой.
2. Перед подачей добавьте измельченную зелень и можно сразу есть!
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