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Вкуснее, чем вареные: быстрые жареные пельмени с сыром и сметаной

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
291
Рецепт блюда

Пельмени – очень вкусно и сытное блюдо. Их можно не только варить, но еще и жарить на сковороде, а также запекать в духовке с сыром и сметаной!

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Вкусные жареные пельмени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей, со сливочным маслом, сметаной и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • пельмени
  • сливочное масло для жарки
  • сметана – 2 ст.л. 
  • кетчуп/томатный соус – 1-2 ст.л. 
  • вода – полстакана
  • сыр твердый
  • укроп, петрушка
  • специи: соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления: 

1. Пельмени выложите на горячую сковороду со сливочным маслом, немного обжарьте, добавьте воду, томатный соус, сметану, сыр и готовьте под крышкой.

Приготовление пельменей

2. Перед подачей добавьте измельченную зелень и можно сразу есть!

Готовое блюдо

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