Вкуснее мясных: рубленые котлеты из печени, которые понравятся даже детям

Печень – один из самых полезных продуктов, в котором высокий уровне железа. Этот минерал улучшает кровоток и способствует производству гемоглобина, предотвращая развитие анемии. Стоит отметить, что печень можно жарить, тушить, делать паштет, а также салаты, пироги, закуски и просто котлеты и отбивные.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, с кукурузной мукой.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Кукурузная мука – 2 ст.л.

Зеленый лук – 5 шт.

Соль, перец – по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Масло для жарки

Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки. Нарезать лук и добавить в печень, туда же яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.

2. Влить масло в сковороду и хорошо разогреть. Выложить печеночную массу ложкой и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Но долго не жарьте, котлеты должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность.

Подавать со сметаной – это идеальное сочетание!

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