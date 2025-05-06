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Вкуснее мясных: рубленые котлеты из печени, которые понравятся даже детям

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Вкуснее мясных: рубленые котлеты из печени, которые понравятся даже детям

Печень – один из самых полезных продуктов, в котором высокий уровне железа. Этот минерал улучшает кровоток и способствует производству гемоглобина, предотвращая развитие анемии. Стоит отметить, что печень можно жарить, тушить, делать паштет, а также салаты, пироги, закуски и просто котлеты и отбивные.

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Что приготовить из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, с кукурузной мукой.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Кукурузная мука – 2 ст.л.
  • Зеленый лук – 5 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Масло для жарки
  • Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки. Нарезать лук и добавить в печень, туда же яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.

Основа для котлет

2. Влить масло в сковороду и хорошо разогреть. Выложить печеночную массу ложкой и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Но долго не жарьте, котлеты должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность.

Сколько жарить котлеты

Подавать со сметаной – это идеальное сочетание!

Готовые котлеты

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