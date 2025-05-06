Вкуснее мясных: рубленые котлеты из печени, которые понравятся даже детям
Печень – один из самых полезных продуктов, в котором высокий уровне железа. Этот минерал улучшает кровоток и способствует производству гемоглобина, предотвращая развитие анемии. Стоит отметить, что печень можно жарить, тушить, делать паштет, а также салаты, пироги, закуски и просто котлеты и отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, с кукурузной мукой.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Кукурузная мука – 2 ст.л.
- Зеленый лук – 5 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Масло для жарки
- Сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки. Нарезать лук и добавить в печень, туда же яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.
2. Влить масло в сковороду и хорошо разогреть. Выложить печеночную массу ложкой и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Но долго не жарьте, котлеты должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность.
Подавать со сметаной – это идеальное сочетание!
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