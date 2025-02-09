Вкусные творожные палочки на перекус: простой рецепт на каждый день

Предлагаем вашему вниманию необычайно вкусный перекус, который точно придется каждому по вкусу. Он готовится достаточно легко, поэтому для этого процесса можно задействовать даже начинающих.

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Как приготовить творожные палочки, в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. В результате вы получите интересный вид, вкусный и очень сырный перекус.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 350 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Сыр грано подано, или пармезан – 30 гр.

Яйца – 2 шт.

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль

Яйцо для смазки

Кунжут

Масло

Способ приготовления

1. Творог, яйца, соль, твердый сыр, натертый на терке, пармезан разрыхлитель и муку тщательно перемешиваем.

2. Вымешиваем тесто до однородности в течение 1-2 минут.

3. Раскатываем тесто в пласт, толщиной 1 см.

4. Нарезаем полосками шириной 2 см. Каждую полоску разрезаем еще на 4-5 частей, образуя палочки.

5. Выкладываем палочки на застеленный пергаментом противень, смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.

6. Выпекаем в течение 25 минут при 180 градусах.

7. Также палочки можно просто обжарить на сковороде с растительным маслом по несколько минут с каждой стороны до золотистости.

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