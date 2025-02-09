Вкусные творожные палочки на перекус: простой рецепт на каждый день
Предлагаем вашему вниманию необычайно вкусный перекус, который точно придется каждому по вкусу. Он готовится достаточно легко, поэтому для этого процесса можно задействовать даже начинающих.
Как приготовить творожные палочки, в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. В результате вы получите интересный вид, вкусный и очень сырный перекус.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный – 350 гр.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Сыр грано подано, или пармезан – 30 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 200 гр.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль
- Яйцо для смазки
- Кунжут
- Масло
Способ приготовления
1. Творог, яйца, соль, твердый сыр, натертый на терке, пармезан разрыхлитель и муку тщательно перемешиваем.
2. Вымешиваем тесто до однородности в течение 1-2 минут.
3. Раскатываем тесто в пласт, толщиной 1 см.
4. Нарезаем полосками шириной 2 см. Каждую полоску разрезаем еще на 4-5 частей, образуя палочки.
5. Выкладываем палочки на застеленный пергаментом противень, смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.
6. Выпекаем в течение 25 минут при 180 градусах.
7. Также палочки можно просто обжарить на сковороде с растительным маслом по несколько минут с каждой стороны до золотистости.
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