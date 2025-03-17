Зачем полынь сажают на огороде и в саду: полезные свойства

Полынь совсем нечасто используют для приготовления блюд и напитков. Тем не менее, растение легко можно встретить в садах и огородах, где дачники специально высаживают его среди сельскохозяйственных культур.

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В чем секрет такой любви к полыни, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, какую пользу можно извлечь из растения в уходе за огородом и садом.

Полынь известна благодаря высокому содержанию горьких веществ и эфирных масел. Это помогает растению защищаться от насекомых-вредителей. Еще издавна люди заметили, что аналогичную пользу она приносит и растущим рядом культурам. Более того, из полыни научились готовить природные средства для борьбы с вредителями.

Поскольку большинство видов полыни не относят к сорнякам, некоторые огородники сажают выбранные сорта прямо в междурядья для естественной защиты урожая. Но это достаточно сложный способ ухода за растениями, предусматривающий внимательный подбор полыни для использования на огороде.

Проще выделить небольшой участок земли для выращивания полыни душистой, а из растения затем изготовить инсектицидный настой для опрыскивания огорода. Кстати, рецепт средства достаточно несложный, равно как и способ его использования.

Соберите несколько веток полыни и нарежьте их, чтобы они отдали как можно больше сока. Залейте полынь 1 литром горячей воды и оставьте в темном и прохладном месте настаиваться примерно на сутки. Готовый настой процедите и разбавьте еще одним литром чистой воды. Инсектицидное средство готово.

Этой жидкостью нужно опрыскивать растения в огороде, чтобы защитить их от вредных насекомых. Процедуру лучше проводить в сухую и прохладную погоду, а также ранним утром или уже к вечеру – так средство будет дольше оставаться на листьях и лучше подействует. Опрыскивание полынью достаточно безопасно, поэтому его можно проводить раз в 7-10 дней, если есть такая потребность.

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