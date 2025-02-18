Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед
Дорадо – очень нежная и мягкая рыба. К тому же, диетическая, поэтому для обеда подходит идеально. Продукт не требует разнообразных многокомпонентных маринадов, только специи и лимона.
Идея приготовления запеченной дорадо в специях на обед опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Готовую рыбу также следует полить лимонным соком – так будет гораздо вкуснее.
Ингредиенты:
- рыба дорадо – 2 шт.
- соль – 1,5 ч.л.
- перец
- сок лимона
- масло – 3-4 ст.л.
- приправа к рыбе – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, вынуть внутренности.
2. Смешать специи.
3. Нарезать 2 луковицы и болгарский перец
4. На фольгу выложить овощи.
5. Рыбу со всех сторон смазать заправкой.
6. Сформировать из фольги "лодочку".
7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
8. Перед подачей еще полить лимонным соком
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