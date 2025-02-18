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Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
96
Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

Дорадо – очень нежная и мягкая рыба. К тому же, диетическая, поэтому для обеда подходит идеально. Продукт не требует разнообразных многокомпонентных маринадов, только специи и лимона.

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Идея приготовления запеченной дорадо в специях на обед опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Готовую рыбу также следует полить лимонным соком – так будет гораздо вкуснее.

Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

Ингредиенты:

  • рыба дорадо – 2 шт.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • перец
  • сок лимона
  • масло – 3-4 ст.л.
  • приправа к рыбе – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

1. Рыбу почистить, вынуть внутренности.

2. Смешать специи.

Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

3. Нарезать 2 луковицы и болгарский перец

Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

4. На фольгу выложить овощи.

5. Рыбу со всех сторон смазать заправкой.

Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

6. Сформировать из фольги "лодочку".

Запеченное дорадо со специями и лимоном: как приготовить нежную рыбу на обед

7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

8. Перед подачей еще полить лимонным соком

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