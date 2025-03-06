Затянут в водоворот событий: лучшие сериалы о женщинах-детективах

Детективный жанр всегда являлся почти исключительно мужской территорией. Однако не на 100% – вспомните лишь знаменитую мисс Марпл, созданную Агатой Кристи. Со временем женщин, ведущих расследование, в том числе на экране, становилось все больше.

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В последние годы количество сериалов о женщинах-детективах только увеличивалось. В преддверии 8 марта OBOZ.UA предлагает вспомнить лучшие и интересные из них. Причем в разных поджанрах – от триллеров до костюмированных драм и черных комедий.

Касл

Детектив департамента полиции Нью-Йорка Кейт Бекет во время расследования убийства замечает, что его обстоятельства подозрительно похожи на преступление, описанное в романе писателя Ричарда Касла. Она сразу начинает подозревать, но она оказывается непричастной. Уже вскоре полицейский и писатель становятся напарниками в дальнейших расследованиях подобных преступлений.

Она написала убийство

Сериал, стартовавший в 1984 году на сегодняшний день считается неоспоримой классикой жанра. Главной героиней шоу является писательница Джессика Флетчер. После смерти мужчины женщина со скуки начинает создавать детективные романы. А заодно и помогать полиции раскрывать настоящие убийства. Шоу продержалось в эфире 12 лет и приобрело статус культового.

Убивайте осознанно

В центре сюжета немецкого мини-сериала, неожиданно ставшего хитом Netflix в 2024 году, адвокат-неудачник Бьорн Димель. Работая на мафию, он загоняет себя в такое безысходность, что ему самому приходится идти на преступления, вплоть до убийства. Правда, делает это спокойно и без лишних эмоций, ведь по совету жены сходил на курсы осознанности. Однако, по его следу, начинает идти его собственная сокурсница Николь, которая теперь работает детективом полиции. В то же время, не слишком счастливая семейная жизнь влияет на качество ее решений. Чем закончится эта неожиданная погоня двух подтоптанных персонажей, в которой вдобавок участвует чуть ли не весь криминальный мир Берлина и окрестностей?

Джессика Джонс

Этот сериал принадлежит к киновселенной Marvel. Он рассказывает о супергероине Джессике Джонс, которая после ряда трагических событий вынуждена отказаться от этой карьеры. Она открывает собственное детективное агентство и, используя суперсилы, начинает розыск маньяка Килгрейва, способного покорять людей своей злой воле. Когда его жертвой стала и сама Джессика, поэтому для нее эта погоня – еще и шанс преодолеть собственные травмы.

Мейр из Исттауна

В пригороде Филадельфии происходит убийство несовершеннолетней матери-одиночки. Расследовать дело берется женщина – детектив местной полиции Мейр Шиен. В то же время ее собственная жизнь трещит по швам. И не в последнюю очередь из-за того, что она взялась за это дело и намерена любой ценой довести его до конца. Роль Мэйр называют одной из лучших в карьере блестящей Кейт Уинслет.

Невероятное

В основу сериала легла документальная книга, получившая Пулитцеровскую премию. Начинается история с того, что в полицию обращается 18-летняя школьница Мэри Адлер. Она заявляет об изнасиловании, но ей никто не верит – ни полицейские, ни ее родители. Впоследствии Грейс Расмуссен и Карен Дюваль – две женщины, работающие детективами, начинают расследование серии подобных преступлений. Все они напоминают им историю Мэри. Результаты их работы шокируют всех.

Мертвый ветер

Может ли быть подборка детективов полной без скандинавских телешоу? В оригинале этот сериал Netflix называется по фамилии главной героини Софии Карппи, на английском он получил название Deadwind. По сюжету главная героиня возвращается к работе в полиции после случайной смерти мужа. Ее первое дело в отделе убийств поначалу напоминает простое исчезновение, но детективы быстро обретают тело. В скором времени выясняется, что к гибели консультантки по социальным вопросам Анны Бергдаль может быть причастна ветроэнергетическая компания, в которой она когда-то работала.

Детективное агентство "Лунный свет"

Еще одна жемчужина жанра рассказывает о бывшей чрезвычайно успешной модели Мэди Гейс, которая становится жертвой собственного бухгалтера-мошенника. Оказавшись на грани банкротства, она решает закрыть все свои бизнесы, в том числе мелкое детективное агентство. Впрочем, его харизматичный руководитель Дэвид Эдисон настолько не хочет терять работу, что предлагает Меди самой возглавить дело. Совместная работа оборачивается для парочки ярких персонажей настоящим кошмаром, ведь они никак не могут договориться между собой. Но вдруг такая противоположность взглядов начинает приносить плоды на ниве раскрываемости преступлений. Сериал родил один из лучших актерских тандемов восьмидесятых годов и сделал суперзвездой никому не известного Брюса Уиллиса, раскрывшегося в паре с роскошной Сибилл Шепард.

Острые предметы

Репортер по уголовным делам Камилла Прикер (Эми Адамс) возвращается в свой родной городок, чтобы написать статью о недавнем исчезновении молодой девушки. Она возлагает на эту работу большие надежды, ведь ее карьера забуксовала в последнее время. Однако возвращение в прошлое поднимает в ее памяти также травматические воспоминания, в частности, об отношениях с собственной матерью, которые в свое время привели Камиллу к серьезным психологическим проблемам. В очень напряженной атмосфере она пытается найти убийцу и при этом не сорваться под давлением, которое оказывают на нее обстоятельства.

Леди-детектив мисс Фрайн Фишер

Действие невероятно стильного австралийского шоу проходит в 1920-е годы в Мельбурне. В первом сезоне гламурной героини приходится браться за расследование смерти собственной младшей сестры, погибшей еще в детстве, оставив несбыточный шрам на душе Фрайна. Чувствуя вину перед сестрой, героиня берется отомстить за ее смерть, обнаружив убийцу. Шоу получило очень положительные отзывы критиков и зрителей и было продлено еще на два сезона.

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