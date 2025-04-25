Золотой стандарт: как подкормить растения пеплом

Сезон огородничества в самом разгаре и вместе с засевом своих участков дачники также думают о том, как наилучшим образом подкормить почву на них. Одним из наиболее универсальных средств для этого является древесный пепел.

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Это вещество содержит около 30 минералов. Все они необходимы для правильного развития растений. Более того, добыты тоже из растения, поэтому легко усваиваются. О том, как правильно использовать пепел для удобрения огорода, рассказало издание Kvitkainfo.

Прежде чем воспользоваться пеплом, обратите внимание, что это удобрение подходит только тем культурам, которые любят нейтральную и щелочную почву. К ним относятся:

земляника;

малина;

смородина;

картофель;

тыквенные культуры;

капуста;

свекла;

помидоры;

огурцы.

Растения, которые лучше растут на кислой почве, золой подкармливать не стоит. Это прежде всего:

голубика;

клюква;

азалия;

камелия;

Рододендрон.

Для изготовления золы подходит не любая древесина. На бревнах не должно быть плесени, краски, лака или каких-либо других посторонних веществ или возбудителей инфекций. Также следует отдавать предпочтение древесине лиственных пород – в них больше калия. Идеальный вариант здесь – береза.

Пепел травянистых растений тоже можно использовать для подкормки огорода. Лучше всего подойдут богатые калием подсолнечник и гречка. А вот торфяной пепел содержит довольно небольшое количество этого вещества, зато он является мощным источником кальция.

Пепел от сжигания бытовых отходов не подходит для огорода вообще. Он содержит множество вредных примесей.

Итак, вы собрали материал для изготовления пепла и сожгли его. Теперь соберите все в чистую емкость и отправьте на хранение в сухое место. Плотно накройте эту емкость крышкой – в удобрение не должны проникать посторонние субстанции. Однако обратите внимание, что в пластиковых мешках пепел хранить не следует. Они конденсируют влагу, поэтому качество удобрения может сильно снижаться.

Для того чтобы подпитать огород пеплом, средство используют как в сухом виде, так и в форме раствора. В первом случае им просто посыпают грунт, а затем разрыхляют его верхний слой, чтобы пепел хорошо смешался с землей.

Чтобы сделать из пепла жидкую попдпитку, 1 стакан сухого вещества нужно залить 10 литрами воды и хорошо все размешать. Уже в таком виде средство подходит для полива растений под корень. Однако в процессе жидкость нужно будет регулярно взбалтывать, чтобы пепел не оседал на дне.

Также можно приготовить настой из золы. Для этого наполните сухим средством ведро на треть и залейте его довеху горячей водой. Средство настаивают двое суток, процеживают и используют для корневой подкормки или опрыскивания садово-огородных культур.

Отвар из пепла тоже будет очень эффективным. Залейте 300 г вещества кипятком и кипятите в течение 25-30 минут. Получившуюся жидкость процедите и разведите 10 литрами чистой воды. Этот отвар подходит для корневой подкормки и опрыскивания по листу. Во втором случае в средство следует добавить 40-50 грамм хозяйственного мыла – так отвар лучше задержится на растениях.

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