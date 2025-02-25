Чеснок будет свежим гораздо дольше благодаря хитрому трюку: что надо сделать

Если вам надоело, что ваш чеснок портится до того, как вы могли его использовать (например, прорастает), вы можете использовать эти ростки с пользой с помощью этого легкого приема.

Видео дня

Этим замечательным лайфхаком поделилась @marfskitchengarden в TikTok, писательница и эксперт по садоводству, которая часто делится советами со своими более чем 425 тысячами подписчиков.

Если вы раньше выбрасывали чеснок, у которого появились зеленые побеги, то вам следует пересмотреть эту привычку. По словам автора видео, лучше взять этот проросший овощ и вырастить из него еще больше зеленого чеснока. Этот способ идентичен тому, как мы проращиваем зеленый лук на своих подоконниках зимой.

Сделать это очень просто – все, что вам нужно, это одна головка чеснока и маленькая миска с водой. Вы можете очистить зубчики чеснока отдельно и положить их корешками вниз в миску, прежде чем залить водой или просто использовать целую головку.

Поставьте миску с водой на подоконник и дайте солнечному свету сделать свою работу. Через несколько недель вы получите прекрасно выращенный зеленый чеснок, отдельные очищенные зубчики которого будут выглядеть гораздо больше и ярче, чем целая головка.

Зеленый чеснок можно использовать в любом блюде так же, как и зубчики.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился.

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