Что сделать, чтобы блины не пригорали: шеф-повар поделился секретом

Распространенной проблемой при приготовлении блинчиков являются их обгоревшие края. Также часто изделия пристают к сковороде и рвутся.

Видео дня

Фрэнк Тегетхофф, ведущий шеф-кондитер King Arthur Baking, рассказал, что лучший способ получить "идеальные" блины – это смазать сковороду растительным маслом, прежде чем начать готовить, пишет Express.

Растительное масло не только препятствует прилипанию теста для блинов к сковороде, но и помогает им получить слегка хрустящие и золотистые края.

Важно, что именно этот ингредиент хранит блины влажными, поэтому они остаются мягкими и рыхлыми внутри.

"Важно понимать, что, несмотря на название, антипригарные сковороды также нуждаются в масле или масле, чтобы полностью избежать прилипания. Нанесите масло на разогретую сковороду перед тем, как опустить на нее тесто", – сказал кулинар.

Растительное масло имеет достаточно высокую температуру дымления, чтобы равномерно распределять тепло, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что блины подгорят по краям или сырым в центре.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о самой распространенной ошибке во время приготовления блинов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.