Что сделать, чтобы твердое авокадо созрело за ночь: хитрый лайфхак

Если вы хотите ускорить процесс созревания авокадо, это можно сделать быстро и естественным путем.

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При этом очень важно не запекать его в духовке или микроволновке, несмотря на популярность этого лайфхака в интернете. Приготовление незрелого авокадо не ускорит его созревание, а приведет к получению резиновых испорченных плодов, пишет OBOZ.UA.

Авокадо не созревает при сильном нагревании, поскольку такой метод только готовит наружный слой фрукта, в результате чего снаружи плод становится мягким, а сердцевина остается недозрелой.

Однако есть простая хитрость, которая сработает. Для этого вам нужен только бумажный пакет.

Поскольку авокадо естественным образом выделяет агент созревания, называемый газообразным этиленом, его изоляция в бумажном пакете значительно ускоряет этот процесс. Вы можете получить мягкие и вкусные плоды уже за ночь.

Если у вас нет бумажной бумаги, вы можете положить авокадо в любом закрытом пространстве. Например, подойдет маленький шкаф на кухне или ящик.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сохранить авокадо свежим после разрезки.

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