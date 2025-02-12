Вы точно неправильно сохраняете авокадо: вирусный лайфхак развенчан

Авокадо является излюбленным фруктом для многих. Его часто используют во многих блюдах: от тостов на завтрак до сливочного гуакамоле.

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В соцсетях часто можно встретить многочисленные лайфхаки, призванные ускорить процесс созревания, но не все они настолько безопасны, как кажется, и могут даже создать огромные риски, пишет OBOZ.UA.

Один вирусный метод, который сейчас популярен у TikTok, вызвал серьезную обеспокоенность среди пищевых экспертов. Конкретно этот лайфхак состоит в том, чтобы погрузить плод в воду и так дождаться созревания.

Это может показаться хорошей идеей, но такой метод создает идеальные условия для роста таких бактерий, как листерия и сальмонелла.

Вместо этого соблюдайте более безопасные, проверенные методы, такие как охлаждение или использование цитрусового сока.

Как можно безопасно заставить авокадо достичь

Размещение авокадо с фруктами, производящими этилен, такими как яблоки или бананы, в бумажном пакете, может ускорить процесс созревания без лишних рисков.

Пакет задерживает газ, который производят фрукты, помогая авокадо размягчиться всего за день-два.

С помощью этих безопасных и надежных методов вы сможете наслаждаться идеально спелыми авокадо, не рискуя своим здоровьем.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выбрать свежее и качественное авокадо.

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