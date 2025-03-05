Как правильно хранить йогурт: не скиснет и не станет водянистым

Молочные продукты, такие как йогурт, имеют короткий срок хранения после открытия, особенно если их покупать в крупных банках.

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Покупка в больших количествах часто более рентабельна, но связана с потребностью использовать йогурт до того, как он испортится, что часто проявляется в виде водянистой комковатой консистенции и кислого запаха. Но решение проще, чем вы думаете, пишет OBOZ.UA.

Лучше всего будет приготовить йогурт на дому и затем хранить его в герметичном контейнере в холодильнике. В таких условиях он будет вкусным и свежим до двух недель. Идеальная емкость для этого – это стерилизованная стеклянная банка с плотно закрытой крышкой.

Те, кто покупает йогурт в больших емкостях с бумажной крышкой, могут переложить продукт в герметичную тару для долговечности. Это должно замедлить процесс, который влечет за собой отделение сыворотки и водянистый остаток, который образуется на йогурте.

Хотя вы не можете полностью избежать образования жидкости, вы можете повернуть йогурт в исходное состояние, снова размешав сыворотку или слив ее сверху.

Эту жидкость можно добавлять к полосе, заправкам и супам для получения дополнительных витаминов и питательных веществ.

Что касается загустения водянистого йогурта, домашнего или купленного, то процеживание может помочь. Просто поместите йогурт в ситечко, выстланное несколькими слоями марли или бумажных полотенец, и положите ситечко на миску. Дайте ему постоять в холодильнике в течение 24-48 часов, а затем вылейте жидкость. У вас останется более густой йогурт.

Поверните йогурт в холодильник, избегая дверных полок, поскольку там больше колеблется температура. Также не рекомендуется ставить йогурт в морозику, так как текстура может измениться после размораживания.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно выбрать безопасный йогурт в магазине.

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