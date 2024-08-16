Ретроградный Меркурий не помешает: три знака зодиака могут расслабиться до конца августа

Если у вас туман в голове или вы чувствуете, что не успеваете, вы можете обвинить официально ретроградный Меркурий. В этом положении планета находится с 4 по 28 августа и сильно влияет на все знаки, внося хаос в планы.

Видео дня

Но это не касается родившихся под тремя созвездиями, говорят астрологи. На них этот ретроград повлияет меньше, дав возможность сделать шаг назад и отстраненно посмотреть на свою жизнь. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому на этот раз повезло. И узнать, чего ожидать в ближайшие недели.

Овен

Этот ретроградный период полон космической драмой от начала до конца, но, к счастью, ни одна из них не связана с планетами в вашем знаке. Да, первые десять дней могли быть для вас достаточно неприятными, особенно когда речь шла об управлении вашими рабочими задачами и заботой о личных обязанностях. Однако с 14 августа, когда Меркурий оказался в вашем секторе романтики и творчества, вы можете обнаружить, что его ретроградная энергия скорее приносит пользу, чем вред. Используйте этот период, чтобы разжечь пламя с бывшим любимым или возобновить проект, к которому вы, возможно, потеряли энтузиазм. Позвольте себе оглянуться на то, что заставляло ваше сердце петь, и сосредоточьтесь на том, чтобы принести из прошлого то, что доставляет вам радость.

Весы

Первые десять дней ретрограда в вашей жизни происходило определенное затишье. Вас могли беспокоить сны с предупреждениями и знаками, но не больше. Однако с 14 августа Меркурий переходит в ваш сектор дома. И вы можете усомниться в том, какое место занимаете в своей социальной группе. Не сомневайтесь в том, во что вы верите, но дайте своим друзьям больше свободы, если ваша дружба утратила силу. Возможно, вы переросли эту дружбу, дайте этим отношениям восстановиться без вашего давления. Эта атмосфера может оказаться простым недоразумением. Оставайтесь открытыми для возможностей.

Козерог

В начале ретрограда Меркурия вы могли переосмысливать свои жизненные убеждения – будьте открыты к изменениям собственной философии. Однако если у вас есть какие-либо планы летних путешествий, постарайтесь проверить все детали этих планов, дайте себе дополнительное время на решение соответствующих вопросов. С 14 августа Меркурий перейдет в одну из самых личных частей вашей карты, поэтому вы можете обнаружить, что его влияние станет менее очевидным и будет направлено внутрь вас. Используйте эту энергию, чтобы пересмотреть свои границы в отношениях и убедиться, что они по-прежнему отражают ваши потребности и желания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака до конца 2024 года будут магнитом для успеха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.