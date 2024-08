Блэйк Лайвли единолично вернула в моду цветочные мотивы в одежде: посмотрите на все эти цвета

В последнее время в мире моды происходит большое возвращение к тенденциям прошлого. Леопардовый принт, джинсовые платья и т.д., скоро заполнят все магазины.

Кроме того, снова трендом становятся цветочные мотивы в одежде. OBOZ.UA рассказывает о том, что звездой, единолично восстановившей популярность цветочных мотивов в моде, стала непревзойденная Блейк Лайвли.

Актриса стала иконой стиля, привлекающей не только своим талантом, но и вкусом в выборе одежды. В ее образах можно увидеть яркие цвета и изысканные узоры, которые придают образам звезды неповторимый шарм и изысканность.

Свежий цветущий стиль Блэйк Лайвли во время тура It Ends With Us захватил сеть. Во время продвижения своего нового фильма она черпала вдохновение в своей героине, работающей флористкой, и продемонстрировала ряд образов, украшенных цветами.

В Лондоне Лайвли надела белый пиджак, расшитый цветами, на голое тело и брюки в том же стиле. К образу она добавила зеленые туфли на каблуке с ремешками и эффектные серьги.

На премьере фильма в Нью-Йорке 6 августа Лайвли выглядела потрясающе. Она была в мерцающем цветном платье ярких цветов, в сочетании напоминавших лепестки весенних цветов.

5 августа звезда потрясла публику ярким топом и черной кожаной юбкой с цветочным рисунком. Позже в тот же день она появилась в шортах и куртке на голое тело с похожим принтом.

А затем звезда продемонстрировала публике невероятный и утонченный винтажный синий костюм с юбкой Dior, покрытый мелкими белыми цветами.

На следующий день 4 августа Лайвли привлекла внимание зрителей своим черно-белым платьем в горошек и красочной накидкой от Oscar de la Renta и Кристофера Джона в Нью-Йорке.

3 августа Лайвли выглядела шикарно в топе с цветочным принтом, синих джинсах и с сумкой Chanel в форме цветка.

Впоследствии она была замечена в платье без бретелек от Oscar de la Renta, прогуливаясь по Нью-Йорку.

Она показала, что цветочные мотивы могут быть универсальным элементом гардероба, подходящим для любого события – от церемоний до повседневной жизни.

