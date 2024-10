Google тестирует синие галочки для сайтов: кто может получить

Компания Google анонсировала важное обновление. Для безопасности пользователей при переходе по ссылке на сайтах появятся синие галочки. Google уже проверяет новую функцию, а пользователи надеются на эффективность нововведения.

Синие галочки верификации будут определять, что сайт безопасен и легитимен. Эксперты рассказали предварительную информацию, которая уже известна о дополнительной верификации.

Метки верификации будут сообщать, что сайт не содержит вирусов и не может украсть персональные данные. Галочки будут стоять не у каждого сайта и выводятся в поисковой выдаче не для каждого пользователя.

Верификационные галочки о легитимности и подлинности ресурса стоят при выдаче в поиске Google сайтов Microsoft, Apple, Epic Games, Amazon, HP и Meta. Если навести на метку, появится уведомление: "Google signals suggest that this business is who it claims to be" ("Сигналы Google позволяют предположить, что этот бизнес является бизнесом, за который себя выдает"). Тем не менее, компания дополнительно предупреждает, что "не может гарантировать надежность этого бизнеса и его продуктов".

Эксперты говорят, что подлинность ресурса определяется такими факторами как проверка веб-сайта, сведение данных Merchant Center и ручной обзор. Все пользователи должны быть внимательны и осторожны, чтобы обезопасить себя от перехода на фишинговый сайт.

Метки верификации могут быть продолжением функции Google Brand Indicators for Message Identification (BIMI), используемой для отображения галочек в веб- и мобильных приложениях Gmail. Верификация отображается рядом с отправителями, которые подключились к платформе проверки. Пока нет информации, появится ли эта функция у кого-то, кроме тестировщиков.

