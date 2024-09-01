На что обратить внимание, когда покупаешь подержанное авто: главные 'красные флажки'

Покупка нового авто – это отличный способ сэкономить деньги и получить надежное транспортное средство для собственных нужд. Однако и большая ответственность, ведь покупателям нужно быть осторожными и не упустить какой-то критический недостаток, который потом влетит в копеечку из-за постоянных ремонтов.

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Чтобы ничего не пропустить, издание Go Banking Rates составило список красных флажков, которые нужно учесть, выбирая подержанный автомобиль. Эти девять признаков избавят вас от проблем с машиной в будущем.

Большой пробег

Чем больше пробег у авто, тем выше у него риск возникновения проблем, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта. В автомобиле с большим пробегом первым изнашиваются, как правило, свечи зажигания, тормоза и шины. Если пробег подержанного авто вызывает у вас беспокойство, проведите более тщательный осмотр или запросите механика, который квалифицированно оценит его состояние.

Отсутствует гарантия

Всегда проверяйте при покупке авто, не истек ли срок гарантии производителя. Если этот срок истек, попробуйте связаться с производителем, чтобы узнать, доступна ли расширенная гарантия и сколько это может стоить. Если продление невозможно или оно слишком дорогостоящее, за любой ремонт вы будете платить из своего кармана.

Посторонние шумы

Внимательно прислушивайтесь к любым странным звукам, таким как скрипы, стук или шорох, которые издает подержанный автомобиль. Они могут указывать на проблемы с амортизаторами, подшипниками или стойками автомобиля. Иногда можно договориться с продавцом, что он устранит эти проблемы за свой счет перед тем, как передавать авто покупателю.

Поврежденная рама или кузов

Тщательно осмотрите авто снаружи. Оно не должно иметь каких-либо видимых признаков вмятин, царапин, повреждений краски, следов ржавчины и других подозрительных элементов. Не забудьте осмотреть дно зеркала, фары и лобовое стекло.

Проблемы под капотом

При осмотре подержанного автомобиля обязательно загляните под капот. Осмотрите состояние двигателя, проверьте машину на наличие признаков утечек, трещин, ржавчины, дыма или запаха гари.

Ржавчина

Весь кузов автомобиля нужно тщательно осмотреть наличие ржавчины. Особое внимание уделите таким обычно скрытым частям, как днище или колесные арки. В некоторых случаях ржавчина может быть скрыта краской или герметиком, что может привести только к более дорогому ремонту в дальнейшем. А большое количество ржавчины может свидетельствовать, что предыдущий хозяин плохо заботился о машине, и поэтому она в плохом состоянии.

Сомнительная история автомобиля

Всегда проверяйте все записи об автомобиле перед принятием решения о покупке. Узнайте, не побывал ли он в аварии, не был ли поврежден водой, не проваливал ли какие-либо проверки. Чем меньше проблем с машиной было в прошлом, тем меньше последствий вам достанется.

Неравномерный износ протектора на шинах

Такая особенность может являться признаком скрытой проблемы, связанной с выравниванием. По прошествии времени это может превратиться в значительные неприятности в будущем. Если шины авто требуют немедленной замены, вы должны учесть это в стоимости покупки.

Подозрительно выгодная цена

Ценник не всегда красный флаг – иногда вы действительно можете найти очень выгодное предложение. Но низкая цена может свидетельствовать и о проблемности авто – значительные повреждения в прошлом, серьезные неисправности. Всегда осматривайте авто за очень выгодную цену лично и проводите тест-драйв.

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