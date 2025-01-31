Какой праздник 31 января отмечают в Украине: события этого дня

31 января православные верующие чтят память святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Именины празднуют Викторы, Никиты, Богданы, Иваны, Ильи, Клавдии и Виктории.

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В мире отмечают Международный день зебры, День "Съешь брюссельскую капусту", День вдохновения искусством, День скотча и Всемирный день ювелира. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 января

31 января православные верующие чтят память Ивана и Кира, известных своим безграничным милосердием, верой и мученической смертью. Оба святых были искусными врачами, но их служение выходило далеко за пределы физического исцеления. Они лечили души людей, проповедуя Евангелие и обращая многих язычников ко Христу. Святые Кир и Иоанн никогда не брали платы за свой труд. Они считали, что дар исцеления – это дар Божий, и его следует дарить бескорыстно людям.

31 января мир отмечает День ювелира. Это особый праздник, посвященный людям, обладающим умением превращать кусочки металла и камней в произведения искусства, поражающие своей красотой и изысканностью. Идея отмечать профессиональный праздник ювелиров возникла в начале 2000-х годов. Благодаря своему труду ювелиры сохранили для нас множество артефактов прошлого, а современные мастера создают уникальные украшения.

31 января – День вдохновения искусством. Это прекрасная возможность погрузиться в волшебный мир творчества. Существует множество способов отпраздновать этот праздник: посетить музей или галерею, сходить на концерт или театральное представление, почитать интересную книгу или заняться творчеством.

Интересная идея – создать отдельный день для такого полезного и вкусного овоща, как брюссельская капуста. Это отличный способ привлечь внимание к ее питательным свойствам и поощрить людей включить его в свой рацион. Именно 31 января известен как День "Съешь брюссельскую капусту".

В мире 31 января отмечают:

День Независимости Республики Науру;

День "Обними экономиста";

День рекламы в Испании;

Международный день фокусника;

Национальный день горячего шоколада в США;

Национальный день молодежи в Доминиканской Республике.

Исторические события 31 января

1729 – в Стамбуле издали первую напечатанную арабским шрифтом книгу – толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных.

1734 – российская императрица Анна издала тайный указ "О браках малороссов".

1747 – Уильям Бромфейлд открыл в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний – госпиталь Lock.

1865 – Конгресс принял Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещавшей рабство.

1893 – в Патентном бюро США зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.

1941 – создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов (с 1954 г. – Киевнаукфильм)

1950 – президент США Гарри Трумэн публично объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны.

1958 – произведен запуск первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1", установившего наличие околоземного радиационного пояса.

1961 – США произвели запуск космической ракеты с шимпанзе на борту. Ракета на скорости 8000 км/ч поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе вернулась на Землю без повреждений.

1966 – СССР запустил автоматическую станцию "Луна-9".

2009 – в Кении по меньшей мере 113 человек погибли и более 200 человек получили ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло.

2020 – Великобритания вышла из Европейского Союза и Евратома.

Кто родился 31 января

1797 – Франц Шуберт, австрийский композитор.

1876 – Александр Динник, украинский ученый в области механики и теории упругости.

1911 – Ванга, болгарская слепая, которой приписывают экстрасенсорные способности.

1929 – Рудольф Людвиг Мессбауэр, немецкий физик, создатель эффекта Месбауэра.

1935 – Кендзабуро Оэ, японский писатель-гуманист, Лауреат Нобелевской премии по литературе (1994).

1937 – Филипп Гласс, американский композитор.

1938 – Беатрикс, королева Нидерландов в 1980–2013 годах.

1981 – Джастин Тимберлейк, американский поп-музыкант и актер.

В этот день умерли:

1606 – Гай Фокс, английский шляхтич-католик, самый известный участник "Порохового заговора".

1918 – Иван Пулюй, украинский физик и электротехник, организатор науки, общественный деятель.

1933 – Джон Голсуорси, английский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1944 – Жан Жироду, французский новеллист, эссеист, драматург и дипломат.

1956 – Алан Александр Милн, английский писатель, автор Винни-Пуха.

2011 – Джон Барри, английский композитор, автор музыки в Бондиане.

2012 – Дороти Теннин, американская художница и писательница-фантаст, представительница сюрреализма.

2015 – Рихард фон Вайцзеккер, немецкий политик и государственный деятель.

2018 – Леонид Каденюк, первый астронавт независимой Украины.

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