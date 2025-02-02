Самые вкусные маринованные шампиньоны за 15 минут: закуска, которая дополнит любой праздничный стол

Маринованные шампиньоны – отличная пряная закуска, которая идеально подойдет к праздничному столу или на каждый день. Можно есть как самостоятельное блюдо или к картофелю, мясу. Если воспользоваться следующим вариантом, вы справитесь максимум за 15 минут.

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Идея приготовления пряных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Вам понадобится малое количество ингредиентов.

Ингредиенты:

шампиньоны маленькие – 1 кг.

сахар – 2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

уксус 9% – 6 ст.л.

масло – 4 ст.л.

чеснок – 8 зубчиков

перец горошком – 10-15 шт.

лавровый лист – 4-5 шт.

Способ приготовления:

1. Соедините все ингредиенты, кроме грибов, в кастрюле.

2. Доведите до кипения.

3. Добавьте шампиньоны.

4. Накройте крышкой.

5. Доведите до кипения и варите после этого еще 7 минут. Грибы дадут много сока, поэтому дополнительная вода не нужна.

6. Можно подавать сразу или перелить в банки.

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