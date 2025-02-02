Самые вкусные маринованные шампиньоны за 15 минут: закуска, которая дополнит любой праздничный стол
Маринованные шампиньоны – отличная пряная закуска, которая идеально подойдет к праздничному столу или на каждый день. Можно есть как самостоятельное блюдо или к картофелю, мясу. Если воспользоваться следующим вариантом, вы справитесь максимум за 15 минут.
Идея приготовления пряных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Вам понадобится малое количество ингредиентов.
Ингредиенты:
- шампиньоны маленькие – 1 кг.
- сахар – 2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- уксус 9% – 6 ст.л.
- масло – 4 ст.л.
- чеснок – 8 зубчиков
- перец горошком – 10-15 шт.
- лавровый лист – 4-5 шт.
Способ приготовления:
1. Соедините все ингредиенты, кроме грибов, в кастрюле.
2. Доведите до кипения.
3. Добавьте шампиньоны.
4. Накройте крышкой.
5. Доведите до кипения и варите после этого еще 7 минут. Грибы дадут много сока, поэтому дополнительная вода не нужна.
6. Можно подавать сразу или перелить в банки.
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